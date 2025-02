video suggerito

Perché OpenAI ha deciso di rilasciare l’ultimo modello IA (che spaventa i ricercatori) gratuitamente L’azienda ha annunciato O3-mini, il primo modello di ragionamento che verrà distribuito gratuitamente a tutti gli utenti. Non siamo di fronte a un tentativo di democratizzare la tecnologia da parte dell’azienda, ma a una strategia di sopravvivenza non priva di rischi. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Sono cambiati tutti i piani dopo il lancio di Deepseek, il modello IA cinese che ha fatto tremare la Silicon Valley. Anche OpenAI, azienda leader nel settore dell'intelligenza artificiale, ha deciso di rivedere la sua strategia. Come dimostra l'ultimo annuncio dell'azienda: "Stiamo rilasciano un nuovo modello di intelligenza artificiale gratuitamente". Si chiama o3-mini ed il primo modello di ragionamento disponibile per tutti.

Come spiega OpenAI: “Per la prima volta stiamo portando la capacità di ragionamento ai nostri utenti gratuiti, un passo importante verso l’ampliamento dell’accessibilità all’intelligenza artificiale avanzata al servizio della nostra missione”, ha affermato OpenAI. Non siamo di fronte a un tentativo di democratizzare la tecnologia da parte dell'azienda, ma a una strategia di sopravvivenza non priva di rischi.

Cosa c'entra Deepseek

Con soli 6 milioni di dollari, Deepseek ha lanciato un modello di intelligenza artificiale gratuito in grado di sfidare le principali aziende tech statunitensi come OpenAI, Microsoft e Google. Lo sviluppo di un'intelligenza artificiale all'avanguardia a una frazione del costo rispetto ai rivali occidentali ha sollevato nuovi dubbi sulle centinaia di miliardi di dollari pianificati nel settore.

DeepSeek ha dimostrato che si può vincere cambiando le regole del gioco. L'azienda cinese ha infatti deciso di modificare la struttura fondamentale dei modelli IA e utilizzare in modo più efficace le sue risorse, che sono limitate a causa dei blocchi sulle esportazioni imposti dagli Stati Uniti.

La risposta di OpenAI

L’amministratore delegato di OpenAI, Sam Altman, ha reagito al terremoto DeepSeek con nuove promesse. "Ci impegneremo a creare modelli migliori impegnandosi e accelerare le versioni dei prodotti", ha spiegato. O3-mini gratis fa parte della controffensiva. Non a caso l'annuncio è arrivato pochi giorni dopo il rilascio di Deepseek.

O3-mini è gratis ma ci saranno dei limiti. Gli utenti del pacchetto Pro di ChatGPT, che costa 200 dollari al mese, avranno infatti accesso illimitato al modello IA, mentre gli utenti della tariffa Plus più economica e gli utenti che usano il servizio gratuito avranno alcuni limiti.

Perché il modello o3-mini potrebbe essere rischioso

Deepseek apre un nuovo fronte della guerra fredda tecnologica tra Stati Uniti e Cina. È una gara, e l'apnea della competizione, rischia di spingere le aziende a rilasciare modelli non privi di rischi. E infatti il modello o3 è stato segnalato dall’International AI Safety Report. L’autore principale dello studio, Yoshua Bengio, ha spiegato che le capacità del modello l'hanno spaventato “possono essere rischiose”.

Le prestazioni di o3 in un test di ragionamento astratto hanno"ci hanno sbalordito", ha spiegato Bengio. "In alcuni test, o3 ha superato molti esperti umani". Per citare Geoffrey Hinton, premio Nobel per la Fisica battezzato padrino dell'intelligenza artificiale, la tecnologia sta avanzando più velocemente del previsto, e non abbiamo mai avuto a che fare con qualcosa di più intelligente di noi.