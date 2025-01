Dopo DeepSeek arriva un’altra IA dalla Cina: si chiama Qwen 2.5-Max e rischia di essere più potente

video suggerito

A cura di Elisabetta Rosso

Nessuna azienda cinese si sognerebbe di presentare un nuovo prodotto il primo giorno del Capodanno lunare, non si lavora, le famiglie festeggiano, sono in vacanza, ma ci sono le eccezioni. È il caso di Qwen 2.5-Max, la nuova intelligenza artificiale di Alibaba. Il colosso cinese dell'e-commerce ha rilasciato con un tempismo insolito il suo nuovo prodotto di punta. Non stupisce, in Cina la pressione è alta ora che DeepSeek, una nuova start up cinese, è sbucata sul mercato facendo tremare la Silicon Valley. Non a caso Alibaba ha presentato Qwen 2.5-Max, descrivendola come superiore proprio a Deepseek.

"Qwen 2.5-Max supera quasi su tutta la linea GPT-4o, DeepSeek-V3 e Llama-3.1-405B", ha dichiarato l'unità cloud di Alibaba in un annuncio pubblicato sul suo account WeChat ufficiale. Non è un semplice annuncio tecnologico, ma la dimostrazione di una competizione sempre più serrata. Perché il creazione di modelli IA veloci, performanti ed economici ridefinirà gli equilibri geopolitici. In parte lo sta già facendo.

Il terremoto DeepSeek: tra Stati Uniti e Cina

Il lancio di Deepseek ha avuto due grandi effetti collaterali. Il primo negli Stati Uniti, finora leader dei modelli IA. Si è visto tutto d'un tratto spuntare sul mercato un nuovo modello cinese. Non solo nuovo. Con soli 6 milioni di dollari, l'azienda ha creato un modello di intelligenza artificiale in grado di sfidare le principali aziende tech statunitensi come OpenAI, Microsoft e Google.

DeepSeek dimostra che si può vincere cambiamo le regole del gioco. L'azienda cinese ha infatti deciso di modificare la struttura fondamentale dei modelli IA e utilizzare in modo più efficace le sue risorse, che sono limitate a causa dei blocchi sulle esportazioni imposti dagli Stati Uniti. Il lancio di Deepseek ha causato il crollo delle azioni tecnologiche e spinto gli investitori a mettere in discussione gli enormi piani di spesa delle principali aziende di intelligenza artificiale negli Stati Uniti.

Il secondo effetto collaterale invece si è verificano sul fronte interno, in Cina. Alibaba infatti ha lanciato in fretta e furia il suo modello Qwen 2.5-Max dopo il successo di Deepseek. Da un lato per cavalcare l'onda dall'intelligenza artificiale cinese che invade gli Usa, dall'altro per stare al passo con i competitor nazionali.