Le nuove funzioni di WhatsApp, dai messaggi che scompaiono allo shopping: le novità del 2023

A cura di Elisabetta Rosso

Alcune sono già disponibili nell’ultima versione Beta, altre sono state annunciate ma manca una data ufficiale. WhatsApp ha in serbo per il 2023 molte nuove funzionalità che verranno rilasciate nel corso dell’anno. L’app da un lato sta investendo sempre di più sulla privacy e sulla sicurezza, dall’altro sta cercando di diventare trasversale offrendo servizi che vadano oltre alla possibilità di chattare tra utenti.

Dal 2023 inoltre l’applicazione di WhatsApp smetterà di anche funzionare su 49 modelli di smartphone. Per la maggior parte si tratta di dispositivi che utilizzano il sistema operativo Android ma nell’elenco ci sono anche due iPhone, sono modelli vecchi, alcuni sono stati presentati anche 10 anni fa.

Le novità invece saranno diverse, dai testi che si autodistruggono in una manciata di secondi, alla possibilità di fare shopping mandando solo un messaggio. Ecco quali sono e quando arriveranno tutte le novità che WhatsApp renderà disponibili entro il 2023.

La modalità companion

L’obiettivo è consentire agli utenti di collegare il proprio account su più smartphone contemporaneamente. È la modalità companion che nel 2023 potrebbe risolvere un vecchio problema di WhatsApp.

In questo modo, quando si cercherà di effettuare l’accesso su un altro smartphone l'app non si disconnetterà dal dispositivo in uso ma sarà possibile utilizzarla nello stesso momento su più dispositivi. Un meccanismo simile è già attivo per Telegram. La funzione è disponibile in versione beta per Android, ma il rilascio in versione stabile avverrà nei prossimi mesi.

Il testo che scompare

Il prossimo step di WhatsApp saranno i messaggi che si autodistruggono in una manciata di secondi, come già succede per le immagini. L’opzione View Once ha l’obiettivo di creare messaggi che scompaiono una volta visualizzati, per tutelare ancora di più la privacy degli utenti.

A novembre 2020, WhatsApp aveva aggiunto la possibilità di farli scomparire, ma solo dopo sette giorni. Nei mesi scorsi ha migliorato questa funzione, riducendo il tempo necessario per eliminare il messaggio a 24 ore. Secondo il portale WABetaInfo, l'azienda ora sta lavorando alla nuova funzione dedicata alla scomparsa immediata dei messaggi di testo. È già disponibile nell'ultima Beta di WhatsApp per Android, versione 2.22.25.20. Probabilmente si potrà utilizzare dopo un aggiornamento futuro, anche se non è stata ancora annunciata una data ufficiale.

Note vocali nello stato

È già possibile caricare testi, immagini, video e URL come aggiornamenti di stato, ma nei prossimi mesi WhatsApp consentirà anche di inserire le note vocali. Potranno durare al massimo 30 secondi, e per caricarle basterà selezionare l’icona del microfono in basso a destra.

Non solo, l’app farà in modo che tutte le note siano crittografate end-to-end, quindi potranno anche essere condivise solo con i contatti selezionati dall’utente.

Fare shopping su WhatsApp

WhatsApp entra nell’universo dell'e-commerce, basterà inviare un messaggio in chat per ordinare e pagare i propri acquisti. Gli utenti, sfogliando i cataloghi dell’azienda potranno ordinare direttamente sulla chat di Whatsapp senza dover cercare indirizzi, numeri di telefono e siti sul web.

L'esperimento commerciale verrà testato nel Regno Unito, Messico, Indonesia e Colombia, in India già funziona. Per fare shopping sull’app basta inviare un messaggio al numero WhatsApp Business del negozio che risponderà tramite un bot. Il messaggio automatico consentirà poi di accedere al catalogo, che mostra il nome, una foto, e il prezzo di ogni prodotto, poi si dovrà premere il tasto “+” per inserirlo nel carrello virtuale. Sulla chat sarà anche possibile pagare con la propria carta di credito o debito

Modificare i messaggi inviati

Anche su WhatsApp si potranno modificare i messaggi già inviati. Non sarà più necessario eliminarli o usare l’asterisco per sottolineare un errore. Funzionerà più o meno come per Twitter, i messaggi si potranno modificare per un tempo limitato, in questo caso dovrebbe essere di 15 minuti, e una volta cambiato il testo, il messaggio sarà bollato con l’etichetta Edited, così da chiarire l’avvenuta modifica.

Non è chiaro se sarà possibile o meno leggere la cronologia delle correzioni. Come spiegato dal portale WABetainfo, la nuova funzione è nascosta nella Beta per Android numero 2.22.20.12.