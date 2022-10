Vuoi modificare un messaggio inviato su WhatsApp? Fra poco potresti farlo Per adesso questa opzione è comparsa in una Beta diffusa dalla casa madre. Non è ancora chiaro quando verrà introdotta in modo definitivo.

A cura di Valerio Berra

Dopo Twitter, anche WhatsApp punta a lasciare agli utenti la possibilità di modificare i messaggi già inviati. Addio quindi ai refusi e alle parole riscritte nei messaggi successivi usando come prefisso solo un asterisco. Come spesso succede, non c’è ancora un annuncio ufficiale da parte di Meta ma solo gli screenshot che arrivano da una Beta, le versioni di un software rilasciate a degli account tester che servono a capire come gli utenti rispondono alle nuove funzionalità.

Come spiegato dal portale WABetainfo, la nuova funzione è nascosta nella Beta per Android numero 2.22.20.12. Il funzionamento è esattamente lo stesso di Twitter: i messaggi si potranno modificare per un tempo limitato che in questo caso dovrebbe essere di 15 minuti. Una volta cambiato il testo, il messaggio sarà bollato con l’etichetta Edited, così da chiarire l’avvenuta modifica. Non è chiaro se dalle informazioni del messaggio sarà poi possibile leggere anche tutta la cronologia delle modifiche.

Quando diventerà operativa la nuova funzione

Il destino delle Beta è sempre un mistero. A volte vengono implementate nel giro di pochi mesi, altre volte rimangono codice morto, progetti lasciati a se stessi è mai più utilizzati. Non è facile quindi definire una data di pubblicazione di queste nuove funzionalità, anche perché non è detto che vengano davvero implementate.

Nelle prime analisi pubblicate viene evidenziato anche un problema per l’introduzione di questa nuova funzionalità. Non è chiaro infatti cosa succede se il messaggio non viene ricevuto subito dal destinatario. Già adesso alcune funzioni come “Elimina per tutti” risultano inefficaci se il messaggio che abbiamo inviato non viene ricevuto entro un giorno dal nostro destinatario.