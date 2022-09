Twitter ha finalmente lanciato il pulsante per modificare i tweet Il pulsante permette di modificare i tweet per circa 30 minuti dalla loro pubblicazione. Sarà possibile apportare solo un numero minimo di cambiamenti.

A cura di Valerio Berra

“Hello. This is a test to make sure the edit button works”. Dopo infinite richieste da parte di utenti con più o meno follower, svariati Beta Test e qualche commento anche da parte di Elon Musk, Twitter ha pubblicato il primo tweet modificato con l’edit button. L’account ufficiale di Twitter Blue, la versione premium del social, ha pubblicato un tweet che per la prima volta è stato modificato dopo la sua pubblicazione. A distanza di pochi minuti infatti è comparsa una piccola aggiunta al messaggio originario: “we’ll let you know how it goes”.

Anche tradotta la frase non è certo memorabile: “Ciao, questo è un test per assicurarsi che il pulsante di modifica funzioni, vi faremo sapere come va”. Eppure queste parole rappresentano un punto importante per il social network fondato da Jack Dorsey. Il pulsante modifica potrà essere utilizzato solo per i primi 30 minuti dalla pubblicazione del tweet. Tutte le modifiche rimarranno comunque visibili e in ogni caso ci sarà un numero massimo di cambiamenti che potremo fare. Non è chiaro quando questa funzione sarà disponibile ma i primi a riceverla saranno comunque gli utenti Twitter Blue.

Il parallelo con il primo tweet mai pubblicato

Il messaggio scelto per lanciare questa nuova funzione è simile a quello pubblicato da Jack Dorsey il 21 marzo del 2006. Il fondatore del social aveva scelto di inaugurare la sua piattaforma con un tweet di servizio: “Just setting up my twttr”. La storia di questo tweet però non si è fermata quel giorno. Nel marzo del 2021 il primo tweet della storia è stato messo in vendita come NFT: è stato acquistato per 2,9 milioni di dollari dall’imprenditore Sina Estavi. Grazie al crollo del mercato NFT, il primo tweet della storia ha perso parecchio valore: ora è quotato a circa 30 dollari.