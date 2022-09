Gli Nft sono già passati di moda? In otto mesi i volumi di scambio sono scesi del 97% Per capire il crollo del mercato basta vedere i dati delle collezioni di NFT più famose, a partire da Bored Ape Yacht Club (BAYC)

A cura di Valerio Berra

Secondo i dati di Dune Analytics a gennaio 2022 i volumi di scambio degli Nft erano arrivati a 17 miliardi di dollari. Sempre secondo i dati di Dune Analytics a settembre lo stesso dato è sceso a 466 milioni di dollari. Un crollo verticale del 97% che apre più di una domanda sul un settore un tempo visto come la next big thing dei business online. Sempre secondo questo rapporto, il crollo del mercato degli Nft è legato a doppio filo con l’assottigliamento del settore delle criptovalute, i cui volumi di scambio si sono ridotti di 2 trilioni di dollari sempre nei primi otto mesi del 2022.

DUNE ANALYTICS | I volumi di affari del mercato NFT

I dati di Bored Ape, gli NFT con i volti da scimmia

Che il mercato non sia in salute è chiaro anche guardando le valutazioni di Bored Ape Yacht Club (BAYC), una delle collezioni di NFT più note nella scena della digitale art. Lanciato nell’aprile 2021 da Yuga Labs la collezione si basa su una serie di volti scimmieschi con caratteristiche e accessorie diversi. L’hype attorno al progetto è dovuto anche al fatto che diverse celebrity, da Snoop Dogg a Eminem, hanno esibito sui social le loro Bored Ape. A febbraio 2022 una Bored Ape dal pelame dorato e con un cappello da marinaio è stata venduta per 2,85 milioni di dollari.

Ora i loro scambi sono diminuiti, anche se le quotazioni restano ancora alte. Secondo idati pubblicati dal portale CoinGecko, dal giorno del suo lancio Bored Ape ha lanciato 9998 NFT, acquistati da 6430 utenti titolari unici. La capitalizzazione di mercato dall’inizio del progetto è stata enorme: è arrivata a oltre un miliardo di dollari. Ora però il prezzo minimo di acquisto è sceso parecchi punti dai fasti negli scorsi mesi. Se il primo maggio il prezzo minimo per l’acquisto di uno di questi NFT era appena sopra i 420 mila dollari, adesso è di 107 mila dollari.