Su WhatsApp si può fare shopping, come funzionano gli acquisti via chat Meta sta provando a testare il terreno dell’e-commerce introducendo la possibilità di ordinare e comprare in chat, per adessso questa nuova funzione è stata attivata solo in India.

L’ha presentata come una nuova funzione, in realtà sembra più una dichiarazione di intenti. Su WhatsApp si potrà anche fare shopping. L'app di messaggistica per sopravvivere bene sceglie di invadere il campo dell' e-commerce, basterà inviare un messaggio in chat per ordinare e pagare i propri acquisti. La nuova funzionalità per i clienti business permetterà di consultare i cataloghi dei prodotti delle aziende e comprarli con un messaggio.

L'esperimento commerciale verrà testato nel Regno Unito, Messico, Indonesia e Colombia, in India già funziona. “La pandemia che stiamo vivendo ha dimostrato chiaramente che le aziende hanno bisogno di metodi alternativi per interagire con i clienti e concludere le vendite in modo veloce ed efficiente”, spiega l’azienda, e aggiunge “ogni giorno oltre 175 milioni di persone scambiano messaggi con gli account business di WhatsApp”.

Come fare shopping su WhatsApp

Gli utenti, sfogliando i cataloghi dell’azienda potranno ordinare direttamente sulla chat di Whatsapp senza dover cercare indirizzi, numeri di telefono e siti sul web. “Abbiamo sviluppato la ricerca delle aziende in modo da tutelare la privacy delle persone. Le tue ricerche verranno elaborate in modo da non poter essere collegate al tuo account”, spiega il team di WhatsApp.

Si comincia mandando un messaggio al numero WhatsApp Business del negozio, che risponde tramite un bot. Il messaggio automatico consente poi di accedere al catalogo. Per ogni prodotto viene mostrato il nome, una foto, il prezzo e il tasto “+” per inserirlo nel carrello virtuale.

Non solo ordinare, sulla chat sarà anche possibile pagare con la propria carta di credito o debito.“Vogliamo che le persone possano effettuare pagamenti sicuri, di recente abbiamo lanciato questa esperienza in India e siamo entusiasti di testarla anche in Brasile con più partner. Questa esperienza di acquisto senza interruzioni farà la differenza per i consumatori e le aziende che desiderano acquistare e vendere su WhatsApp senza dover visitare un sito web, aprire un'altra app o pagare di persona".

WhatsApp sta aggiungendo anche un'altra opzione. Verrà introdotta la possibilità di bloccare lo schermo della chat usata sul computer, servirà una password per accedere in modo tale da proteggere gli utenti da sguardi indiscreti.

L'espertimento in India

In India si fa già la spesa su Whatsapp. Il Paese è stato il primo a sperimentare il nuovo servizio di Meta grazie alla collaborazione con l’e-commerce locale di prodotti freschi JioMart.

Hanno scelto per iniziare di avere un solo partener, ma secondo Meta quetsa nuova esperienza di acquisto “rivoluzionerà il modo in cui milioni di aziende in tutta l’India si connettono con i propri clienti, portando un’impareggiabile semplicità e convenienza all’esperienza di acquisto delle persone”.

"Siamo entusiasti di lanciare la nostra partnership con JioMart in India, questa è la nostra prima esperienza di acquisto end-to-end su WhatsApp: ora le persone possono acquistare generi alimentari direttamente in una chat”, aveva spiegato Mark Zuckerberg.

Tempi e costi della nuova funzionalità

Ci vorranno ancora mesi prima che questa funzione venga integrata in tutti i Paesi, WhatsApp deve ampliare le partnership con i fornitori e implementate un sistema di assistenza clienti direttamente nella chat.

Facebook ha spiegato anche che il servizio non sarà gratuito: “Addebiteremo ai nostri clienti business una tariffa per alcuni dei servizi offerti”. In questo modo l’applicazione potrà continuare a sviluppare la propria attività mantenendo il suo servizio di messaggistica a costo zero.