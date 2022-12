Su WhatsApp arrivano i messaggi che si autodistruggono, come funziona View Once La nuova funzione dell’app cancellerà i messaggi inviati come già succede per i file multimediali: una volta visualizzati, scompariranno e il destinatario non potrà né condividerli, né inoltrali.

A cura di Elisabetta Rosso

Un messaggio che si autodistrugge in una manciata di secondi. È il prossimo step di WhatsApp che sta investendo sulla privacy degli utenti con l’opzione View Once, l’obiettivo è creare messaggi che scompaiono una volta visualizzati.

È una lunga staffetta quella di View Once. Al momento la funzione è già attiva per le immagini, sull’app è possibile infatti inviare foto che una volta aperte non sono più visibili. Per quanto riguarda i messaggi, a novembre 2020, WhatsApp aveva aggiunto la possibilità di farli scomparire, ma solo dopo sette giorni. Nei mesi scorsi ha migliorato questa funzione, riducendo il tempo necessario per eliminare il messaggio a 24 ore.

A cosa serve la nuova funzionalità di WhatsApp?

Secondo il portale WABetaInfo, l'azienda sta lavorando a una nuova funzione dedicata alla scomparsa dei messaggi di testo. Potranno essere visualizzati solo una volta e poi scompariranno per sempre, sia per il mittente, sia per il destinatario. La nuova funzionalità è disponibile nell'ultima Beta di WhatsApp per Android, versione 2.22.25.20. Probabilemete si potrà utilizzare dopo un aggiornamento futuro, anche se non è stata ancora annunciata una data per la nuova funzionalità.

Una volta inviato il messaggio con View Once, il destinatario non potrà né condividere, né inoltrare il messaggio. L'opzione è stata pensata per tutelare ulteriormente la privacy degli utenti che magari vogliono assicurarsi che il messaggio inviato venga visto solo dal destinatario diretto. È bene specificare che chi riceve il messaggio potrebbe comunque conservarne una copia per esempio scattando una foto del display dello smartphone con un altro dispositivo.

Come funzionerà View Once?

La funzionalità View Once per contenuti multimediali viene abilitata scegliendo una foto o un video da inviare e poi toccando l‘icona "1" cerchiata sul lato destro del prompt dei sottotitoli. Per i messaggi di testo, al momento esiste un'icona speciale del pulsante di invio con un lucchetto aggiunto, anche se il design potrebbe cambiare una volta che la funzione avrà superato la versione Beta.