WhatsApp smetterà di funzionare su 49 modelli di smartphone da gennaio 2023: ecco quali L’applicazione non verrà più supportata su diversi modelli di smartphone. Alcuni sono molto vecchi, a partire dall’iPhone 5 che è stato presentato oltre dieci anni fa.

Niente supporto, niente aggiornamenti, niente compatibilità. Dal 1° gennaio del 2023 l’applicazione di WhatsApp smetterà di funzionare su 49 modelli di smartphone. Per la maggior parte si tratta di dispositivi che utilizzano il sistema operativo Android ma nell’elenco ci sono anche due iPhone. Parliamo di modelli vecchi, alcuni sono stati presentati anche 10 anni fa. Sono dispositivi per cui Meta ha deciso che non vale più la pena investire per adeguare le sue applicazioni.

Il portale GizChina.com ha diffuso il report completo degli smartphone che non saranno più supportati dall’applicazione. Questa scelta non è stata fatta solo da WhatsApp. Tutte le applicazioni che resistono qualche anno sul mercato con il passare del tempo smettono di garantire la compatibilità con i modelli più vecchi di smartphone. Se il vostro smartphone fa parte dell’elenco, per continuare a utilizzare l’app di Meta c’è una sola soluzione: acquistare un modello più recente.

I 49 smartphone che non saranno supportati da WhatsApp