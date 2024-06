video suggerito

La truffa che usa il volto di Roberto Baggio: “Dopo la rapina sono stati svelati i suoi risparmi” L’ultimo volto usato per la truffa dei 250 euro è quello di Roberto Baggio. La sera del 20 giugno l’ex calciatore è stato vittima di una rapina nella sua casa. Dalle prime informazioni sembra che i malviventi abbiano rubato soprattutto orologi e contanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

Il volto è quello di Roberto Baggio. Leggermente ritoccato con un programma di post produzione per far apparire un livido sotto il suo occhio. Il messaggio è contenuto in una scritta: “Dopo la rapina, sono diventati noti i dettagli degli enormi risparmi del famoso calciatore”. La nuova truffa che sta girando su Facebook parte dalla notizia della rapina di cui è stato vittima Roberto Baggio.

Il 20 giugno mentre si giocava Italia-Spagna un gruppo di malviventi è entrato nella villa dove vive l’ex calciatore. Dalle prime informazioni sembra che Baggio e la sua famiglia siano stati tenuti in ostaggio per circa 40 minuti. Baggio sarebbe stato colpito anche con il calcio di una pistola. L’entità del bottino non è stata svelata ma sicuramente non ha contribuito a mostrare gli “enormi risparmi” del calciatore di cui si parla nell'annuncio su Facebook.

La nostra redazione riceve lettere e testimonianze relative a storie che riguardano le truffe in rete. Decidiamo di pubblicarle per due motivi: aiutare i nostri lettori a riconoscerle e segnalare alle istituzioni un problema che riguarda sempre più persone. Invitiamo i nostri lettori a scriverci le loro storie cliccando qui.

La truffa che prende spunto dalla cronaca

Lo schema di questa truffa è parecchio noto. Si parte da una notizia che riguarda una persona famosa. Da qui l’utente viene portato su una sito con un finto articolo di giornale e poi viene convinto a lasciare i suoi dati per iscriversi a un portale di investimenti. A questo punto partono le chiamate: la prima richiesta è di 250 euro, poi si sale.

Come abbiamo già detto, nessuno di questi soldi vengono davvero investiti. Finiscono tutti nelle mani di truffatori che iniziano ad accumularli e chiederne sempre di più. Tendenzialmente questi truffatori spariscono quando viene chiesto di prelevare i primi guadagni. La truffa ha già sfruttato i volti di altri persone come Fabio Fazio, Vanessa Incontrada, Ezio Greggio o Chiara Ferragni.

Nessuno dei volti coinvolti, meglio chiarirlo, fa parte di questo schema di truffa. In passato Fabio Fazio aveva anche spiegato in prima persona di non aver mai girato video a tema investimenti. La cosa curiosa è che che i protagonisti ruotano molto, sembra che i truffatori non solo siano molto aggiornati sulla cronaca italiana ma siano anche abili a cambiare di volta in volta.

I problemi della truffa con Roberto Baggio

In questo caso il lavoro fatto dai truffatori per creare la fake news con Roberto Baggio sembra molto approssimativo. Il livido è stato aggiunto a partire da una foto, l’effetto quindi è molto dozzinale. E ancora. La casa pubblicata nell’annuncio non è nemmeno quella dell’ex-calciatore. Non solo. La didascalia con cui è pubblicata non ha niente a che fare con la notizia: sembra il lancio di qualcosa che riguarda la relazione tra foreste del mondo.

