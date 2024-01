Il volto di Chiara Ferragni viene usato ancora per un truffa su Facebook, come riconoscere il fake Lo schema è sempre lo stesso. Tutto parte da un post pubblicato su Facebook: a partire da qui l’utente viene indirizzato verso una finta intervista di Repubblica in cui Chiara Ferragni rivela che la sua ricchezza arriva direttamente da una piattaforma di trading online. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

La prima segnalazione è stata fatta sulle pagine di questo giornale il 6 ottobre. Nell’inchiesta Come funziona la truffa internazionale che sfrutta i volti di Fazio, Marcuzzi e Fagnani su Facebook abbiamo svelato un sistema di truffe basate sul volto di celebrity italiane che seguivano tutte lo stesso schema. Il loro nome era legato a un finto articolo di giornale in cui la celebrity diceva di aver provato un servizio di trading online che aveva permesso di realizzare ottimi risultati. A distanza di tre mesi questa campagna di truffa non solo è rimasta ma ha anche assunto nuove forme, in linea con la cronaca. L’ultima con cui si è manifestata hanno il volto di Chiara Ferragni. Dopo il caso dei pandori Balocco sono apparsi su Facebook post con leimmagini di Ferragni ferita e titoli che annunciavano esiti tragici.

Ora un’altra campagna di truffe: giocando sull’interesse attorno al caso Balocco, stanno comparendo post con scritto: “Accuse contro Chiara Ferragni confermate!”. Il testo ovviamente si riferisce alla multa dell’Antitrust per il caso dei pandori Pink Christmas e alle altre campagne di beneficenza di cui si è parlato in questi giorni, dalle uova di Pasqua al caso degli Oreo.

Come funziona la truffa sul trading online

Lo schema si ripete sempre nello stesso modo. Il post porta a un finto articolo di Repubblica con scritto “La banca d'Italia cita in giudizio Chiara Ferragni per le sue dichiarazioni in diretta televisiva”. La pagina non è aggiornata. È il solito vecchio articolo in cui Chiara Ferragni rilascia una finta intervista ad Alessandro Cattelan e cita una piattaforma di trading.

FANPAGE | La pagina a cui si arriva cercando la truffa con protagonista Chiara Ferragni

Se cliccate sul link della piattaforma di investimenti vi viene chiesto direttamente di compilare un form con nome, cognome e soprattutto numero di telefono. Una volta ceduti questi dati preparatevi a ricevere un numero pressoché infinito di chiamate da call center che cercheranno di truffarvi in qualsiasi modo possibile. Solo un esempio. Abbiamo lasciato un numero di telefono a questi servizi lo scorso ottobre. Da quel momento abbiamo ricevuto chiamate praticamente tutti i giorni. Inizialmente erano semplicemente operatori, sedicenti consulenti finanziari, che dicevano di lavorare per il servizio a cui eravamo iscritti. Con il tempo sono diventati qualsiasi cosa. Solo questa mattina abbiamo ricevuto una nuova chiamata dall’Associazione Consumatori Europei.