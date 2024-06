“Sono Ezio Greggio, con questo metodo si diventa milionari”: la truffa che usa il volto di Striscia

video suggerito

A cura di Valerio Berra

Il volto è quello che conosciamo. Ezio Greggio è uno dei comici più noti nel panorama televisivo. Classe 1954, è stato uno dei cardini di Drive In prima e di Striscia la Notizia poi. All’inizio quindi ha fatto un po’ curioso ritrovarlo in un video su Facebook, mentre proponeva investimenti su piattaforme online. Guardando meglio nulla di strano: anzi. È uno schema che abbiamo visto già parecchie volte.

Su Fanpage.it lo scriviamo da mesi. Esiste un sistema di truffe online che presentano finte piattaforme dedicate agli investimenti. Attirano utenti sui social attraverso volti dello spettacolo, le convincono con finte interviste su pagine che ricalcano i giornali e poi chiedono mail e numero di telefono. Da qui parte un bombardamento di telefonate per convincere a investire piccole cifre. Si parte sempre da 250 euro e poi si sale.

I volti usati per la truffa dei 250 euro

Negli ultimi mesi abbiamo visto qualsiasi volto dello spettacolo e della politica usato per questa truffa. Abbiamo visto spot per investimenti con Fabio Fazio, Chiara Ferragni, Vanessa Incontrada, Carlo Conti e Sergio Mattarella. Lo chiariamo, ancora una volta. Nessuno di loro è coinvolto nella truffa. Anzi, anche loro sono vittime, visto che la loro immagine viene usata per una pubblicità illecita.

Il video di Ezio Greggio

Il video di Ezio Greggio è particolarmente elaborato. Queste truffe hanno fatto un salto di qualità con l’arrivo dell’intelligenza artificiale al grande pubblico. Da quando chiunque con un pc e un po’ di pazienza può creare un video deepfake, il numero di annunci è aumentato. I deepfake sono video in cui il volto e la voce di una persona vengono riprodotti per sembrare veri. Nulla di impossibile con gli strumenti che ci sono adesso per generare video con l'intelligenza artificiale.

Il testo del video di Ezio Greggio non è diverso dagli altri. L’attore dice di aver costruito un sistema di investimento automatico grazie a un computer con una capacità di calcolo "superiore di 10.000 volte a un pc normale". Chiede a tutti gli utenti interessati di investire con il suo sistema. Afferma che ci sono solo 50 posti disponibili e che saranno assegnati ai primi che cliccano sul link che accompagna l’annuncio.

Uno studio attento del video svela l’inganno. La bocca di Greggio non segue sempre le parole, la voce ogni tanto si spezza e cambia intonazione. Una visione distratta invece può ingannare, soprattutto gli utenti più anziani. Il consiglio è sempre lo stesso. Non cliccate, se potete segnalate il post a Facebook.

FACEBOOK | Il video con il volto di Ezio Greggio