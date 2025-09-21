La nuova funzione di WhatsApp per evitarti brutte figure è in fase di test anche per iPhone: come usarla

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su WhatsApp ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

WhatsApp ha lanciato una novità interessante nel suo ultimo aggiornamento beta per iOS, che riguarda quindi chi usa l'app di messaggistica da iPhone. Come anticipato da WABetaInfo, portale specializzato negli aggiornamenti di WhatsApp, nella versione 25.25.74 alcuni dispositivi potranno utilizzare la nuova funzione Remind me, una funzione di promemoria di notifica per i messaggi.

Per Android questa funzione è stata lanciata, sempre in fase di test, già mesi fa. Ora, con l'ultimo aggiornamento per iOS, WhatsApp vuole uniformare le caratteristiche dell'app per tutti gli utenti. In italiano non c'è una traduzione ufficiale del nome della funzione, ma in molti l'hanno chiamata Promemoria.

Il nuovo aggiornamento

L'aggiornamento, disponibile sull'App Store, è attualmente in fase di rolling out, ovvero di distribuzione sui dispositivi iPhone. Tuttavia, la funzione promemoria sarà disponibile in un primo momento solo per un numero limitato di tester e nelle settimane successive la platea di utenti che la potrà utilizzare.

Come avevamo spiegato in occasione del lancio della funzione per Android, questo nuovo tool di WhatsApp sembra essere stato pensato per evitare una situazione in cui chiunque si è ritrovato sicuramente più di una volta: ci arriva un messaggio, lo apriamo ma magari in quel momento siamo impegnati su altro oppure semplicemente non abbiamo troppo voglia di rispondere, allora ci diciamo che risponderemo dopo. Spesso però succede che quel dopo non arriva mai, perché semplicemente ci dimentichiamo di rispondere e dato che avevamo già aperto il messaggio non c'è nessun'iconache ci ricorda di quel messaggio.

Come utilizzare la nuova funzione

Ecco, la nuova funzione promemoria di notifica dovrebbe evitare che si verifichi questa situazione: questa infatti vuole offrire agli agli utenti la possibilità di pianificare avvisi specifici per singoli messaggi, in modo tale che l'app ricorderà il messaggio in questione in un secondo momento stabilito proprio dall'utente.

La nuova funzione Remind me, ancora in fase sperimentale, dovrebbe prevedere le stesse modalità per Android e per iOS: per avvalersi del promemoria, l'utente dovrebbe cliccare direttamente sul messaggio, tenere premuto finché non compare in alto la barra delle opzioni e qui cliccare i tre puntini. Tra le scelte possibili gli utenti tester dovrebbero visualizzare anche l'opzione Remind Me.

Gli utenti possono scegliere di ricevere il promemoria del messaggio selezionato dopo intervalli preimpostati, come due ore, otto ore o un giorno, oppure possono personalizzare completamente il promemoria, selezionando l'ora e la data esatta in cui si vuole rivedere il messaggio.

Nel messaggio evidenziato apparirà l'icona di una campanella per segnalare la presenza del promemoria attivo e al momento stabilito, WhatsApp invierà al dispositivo un'anteprima del messaggio selezionato. In base a quanto spiega WABetaInfo, tutto questo avviene soltanto sul dispositivo del destinatario, cioè della persona che riceve il messaggio e imposta il promemoria, garantendo all'utente totale privacy sulla gestione dei promemoria.