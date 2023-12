Buona Vigilia di Natale 2023, immagini e Gif divertenti da inviare il 24 dicembre Per questa Vigilia di Natale 2023 abbiamo selezionato una serie di immagini e Gif che potete scaricare gratis sul vostro smartphone per inviarle ai vostri contatti. In questa selezione trovate di tutto, dalle immagini più neutre a quelle religiose, passando da Gif e meme divertenti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Il 24 dicembre si festeggia la Vigilia di Natale. Per questa occasione speciale la redazione di Fanpage.it ha selezionato le migliori immagini di auguri da inviare a amici e parenti. Potete scaricarle tutte gratis, salvarle su WhatsApp e poi condividerle sui social. La Vigilia di Natale è la notte di attesa e celebrazione per la nascita di Gesù. Scaricarli da questo articolo è molto semplice. Se ci state leggendo da smartphone basta tenere premuta l’immagine e poi scegliere l’opzione “Scarica”. Se ci state leggendo da pc invece è sufficiente cliccare il tasto destro e scegliere “Salva con nome” oppure fare direttamente uno screenshot. La via più facile è scaricare le immagini da smartphone.

Certo, come sappiamo il modo migliore per fare gli auguri è di persona, andando direttamente a portare i regali e magari a scambiare qualche parola con i propri cari. Se questo non fosse possibile però i social possono venirvi in soccorso. Su WhatsApp, Instagram e Facebook potete pubblicare o mandare messaggi per condividere con tutti un augurio per questa occasione.

Buona Vigilia di Natale 2023, le immagini più belle da scaricare gratis su WhatsApp

Le prime immagini che vi lasciamo sono molto semplici. Vanno bene per qualsiasi occasione. Sono immagini che potete usare con chiunque. Non contengono riferimenti religiosi e alla fine ne trovate una anche in inglese.

Gif divertenti e immagini animate per augurare buona Vigilia di Natale

Quelle che abbiamo raccolto qui sotto non sono immagini ma Gif. Si tratta di piccole sequenze animate che potete scaricare sempre in modo gratuito con i meccanismi che vi abbiamo lasciato prima. Attenzione però. Queste Gif potete pubblicare su sui social ma sono più difficili da inviare su WhatsApp. Per quello vi suggeriamo di cercare "Vigilia di Natale” o “Christmas Eve” direttamente tra le Gif che trovate nella tastiera di WhatsApp.

Immagini divertenti e spiritose da inviare la Vigilia di Natale 2023

Se siete fan dei meme o volete semplicemente distinguervi dai soliti auguri di Natale, vi lasciamo tutte queste immagini. Qui trovate qualche riferimento simpatico (ma non volgare) per fare i vostri auguri di buon Natale.

Buongiorno e buona Vigilia di Natale, immagini religiose per il 24 dicembre

In questa ultima sezione invece vi lasciamo le immagini religiose che abbiamo raccolto per il 24 dicembre. Qui trovate la rappresentazione delle scene raccontate nei Vangeli, con Giuseppe e Maria che accolgono un Gesù appena nato. Trovate anche la sagoma del presepe, completa di bue e asinello.