Buon Santo Stefano 2023, immagini e Gif per gli auguri del 26 dicembre Il 26 dicembre si festeggia S. Stefano, la festa dedicata al primo martire della Chiesa Cattolica. Abbiamo raccolto una serie di immagini e Gif per fare gli auguri anche per questa festività. Sono tutte gratis e molto facili da scaricare: potete condividerle sui social o mandarle con WhatsApp.

Oggi è il 26 dicembre e si festeggia Santo Stefano. Questo santo è celebrato come protomartire, è la prima persona riconosciuta nella religione cattolica ad aver dato la vita per testimoniare la sua fede in Gesù Cristo. La sua storia si può trovare negli Atti degli Apostoli. Santo Stefano è un giorno festivo e per molti è una buona occasione per riposarsi dopo il Natale. Non solo, è anche un ottimo modo per fare gli auguri ad amici e parenti, magari anche a chi in questo giorno festeggia l’onomastico. Noi di Fanpage.it abbiamo selezionato immagini e Gif originali da inviare a tutti i vostri contatti.

Scaricarle è facile ed è gratis. Se ci state leggendo da smartphone basta tenere premuta l’immagine e poi toccare su Salva su Foto o Scarica. Se invece ci leggete da pc la cosa migliore da fare è cliccare con il tasto destro e scegliere una delle opzioni per salvare l’immagine. Se invece preferite, potete anche fare semplicemente uno screenshot. Potete inviare queste immagini su WhatsApp o pubblicarle direttamente sui Instagram o Facebook.

Buongiorno e Buon Santo Stefano e Stefania, le immagini più belle

Qui vi lasciamo una prima selezione di immagini da scaricare e inviare ai vostri contatti. Una volta che le avete salvate sul vostro smartphone potrete inviarle su WhatsApp cliccando il simbolo che consente di mandare gli allegati. Per farlo dovete cercare il segno + o la graffetta.

Le migliori Gif per gli auguri di Buon Santo Stefano 2023

Quelle che vedete qui sotto invece sono delle Gif. È un formato che permette alle immagini di trasformarsi in un breve video ripetuto in loop. Queste Gif si possono condividere sui social ma è più difficile inviarle su WhatsApp. Per mandare una Gif su WhatsApp vi consigliamo sempre di cercarla direttamente tra le Gif messe a disposizione dalla piattaforma: vi basta digitare S. Stefano.

