Buon Natale 2023, immagini di auguri e Gif da scaricare gratis il 25 dicembre Il giorno di Natale è un'occasione per mandare gli auguri anche su Whatsapp e sui social ad amici e parenti. Abbiamo selezionato le migliori immagini e Gif da inviare. Sono tutte immagini gratuite: in questo articolo trovate anche le istruzioni per scaricarle e mandarle dal vostro smartphone.

Il 25 dicembre si festeggia il Natale, un momento per fermarsi, stare con le persone che si amano e mandare un messaggio ai propri cari. Se non si possono fare gli auguri di persona allora si possono usare i social o WhatsApp, per essere vicini durante le festività natalizie. Trovare gli auguri giusti non è così semplice e per questo abbiamo selezionato le migliori immagini e Gif da inviare a parenti e amici. Ce ne sono di tutti i tipi, dalle card divertenti a quelle a tema religioso: sono tutte gratis.

Se ci leggete da smartphone, per scaricare le immagini e le Gif basta toccare con il dito e tenere premuto per un secondo. A questo punto vi apparirà l'opzione Salva su Foto oppure Scarica. Se invece ci leggete da pc, allora dovete cliccare la card con il tasto destro e selezionare l'opzione per il Salvataggio dell'immagine oppure dovete fare uno screenshot. Per pubblicare le card sui social o condividerle su Whatsapp basta scegliere l'opzione Allegati, cliccando sul simbolo con la graffetta o con il +.

Buongiorno e Buon Natale 2023, le immagini più belle

Le immagini di Buongiorno e Buon Natale sono un modo elegante per augurare buone feste ad amici e parenti. Lo stile è perfetto anche per colleghi e conoscenti, il consiglio è di inviarle allegando una frase dedicata alla persona per rendere più personale l'augurio.

Auguri di Buon Natale 2023, immagini divertenti per WhatsApp

C'è chi preferisce immagini ironiche ai di biglietti più neutri, per strappare una risata agli amici durante le feste. Abbiamo selezionato anche in questo caso card di auguri divertenti, dalle foto delle tavole imbandite a tema natalizio che ci aspettano, ai meme iconici più spiritosi.

Le migliori Gif di buon Natale divertenti

Neve che cade e stelle che brillano. Le Gif sono un modo vivace per fare gli auguri ai propri cari. Si possono condividere su Facebook e Instagram, ma non inviare su WhatsApp, se però si desidera mandare comunque in chat una Gif è possibile cercarla nel pannello delle emoji. Basta accedere al catalogo delle Gif con il pulsante nella barra inferiore e scrivere "Buon Natale", appariranno così moltissime immagini animate da inviare.

Immagini di Natale sacre e religiose

Abbiamo anche selezionato le card a tema religioso per augurare Buon Natale. C'è infatti chi preferisce inviare o ricevere un augurio sentito legato alla tradizione cristiana. Potrete quindi inviare ai vostri cari le immagi della capanna della natività con Giuseppe e Maria, o dei Re Magi che offrono i doni a Gesù bambino.