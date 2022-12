Buon Natale 2022, immagini di auguri e Gif da scaricare gratis il 25 dicembre Per augurare un Buon Natale ad amici e parenti vi abbiamo lasciato una selezione di immagini e Gif originali, da quelle divertenti a quelle religiose.

A cura di Redazione Innovazione

Prima di tutto, auguri. In qualsiasi casa siate, vi mandiamo un abbraccio digitale da tutta la redazione di Fanpage.it. Il 25 dicembre è il giorno di Natale ed è anche il momento in cui si possono incontrare amici e parenti con cui riposarsi un po’. Tra cene aziendali, scadenze, esami e interrogazioni, dicembre finisce per essere sempre un mese più stressante del solito. Insieme alle scadenze, in questi giorni su WhatsApp e sui social fioccano però anche gli auguri di buone feste.

Per augurare un Buon Natale 2022 a distanza, senza il solito messaggio di testo di auguri, potreste anche valutare l’invio di immagini o gif divertenti. Oppure, se siete credenti, delle vignette religiose. In questo articolo abbiamo fatto una selezione delle nuove immagini di auguri per Natale 2022, da quelle più spiritose alle nuove già da scoprire.

Buongiorno e Buon Natale 2022, le immagini più belle

Partiamo con la prima categoria di immagini. Le card che abbiamo raccolto per un Buongiorno e Buon Natale 2022 vanno bene per qualsiasi occasione e contesto. Scaricarle è facilissimo. Se ci state leggendo da pc basta cliccare il tasto destro (o l’equivalente su Mac) e poi eseguire il download. Da smartphone invece è sufficiente che teniate premuta l’immagine.

Auguri di Buon Natale 2022, immagini divertenti per WhatsApp

Con la nostra selezione di immagini divertenti da mandare su WhatsApp per fare gli Auguri di Buon Natale 2022 invece proviamo ad azzardare un po’. Qua sotto trovate immagini diverse, a volte anche irriverenti, ma comunque tutte dedicate al Natale. Dove si piazza la vostra asticella dell’umorismo?

Le migliori Gif di Buon Natale

Se per voi le immagini sono troppo statiche, allora potreste puntare sulle Gif. Anche in questo caso il procedimento per scaricarle è lo stesso e si può fare su pc e su smartphone. Non preoccupatevi per il formato: è supportato facilmente da qualsiasi dispositivo o piattaforma.

Immagini di Natale sacre e religiose

La maggior parte delle immagini inviate fino a questo momento possono essere utilizzate per tutte le occasioni. Qui sotto però vi riserviamo una serie di immagini dedicate alle persone per cui il Natale è prima di tutto una festa religiosa.