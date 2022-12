Buon anno 2023, immagini divertenti e Gif gratis per gli auguri di Capodanno La redazione di Fanpage.it ha selezionato per voi una serie di immagini e Gif per inviare un pensiero alle persone a cui volete bene la notte di Capodanno.

A cura di Redazione Innovazione

Ormai dovreste avere tutto pronto. Il posto dove festeggiare, il vestito e il menù, vostro o del locale dove andrete la sera del 31 dicembre. Manca solo un buon pacchetto di immagini e Gif per augurare buon Capodanno e felice anno nuovo, il modo migliore per celebrare l’inizio del nuovo anno con amici, parenti e familiari. La redazione di Fanpage.it ha selezionato per voi le migliori immagini per questo passaggio. Sono nuove e originali e soprattutto si possono scaricare gratis su WhatsApp così da inviare un pensiero a chi vi sta più a cuore.

Il 1° gennaio 2023 è il momento dei nuovi inizi, di un anno che ancora deve nascere. Per scaricarle basta cliccare il tasto destro del mouse e scegliere “Salva immagine con nome…”, se invece ci state leggendo da smartphone basta tenere cliccato qualche secondo sull’immagine.

Auguri di buon anno 2023, le immagini più belle per WhatsApp a Capodanno

Partiamo con il pacchetto di immagini più formali. Qui trovate le card più eleganti ma anche più semplici dedicate al 2023. Sono neutre, e possono funzionare in qualsiasi occasione.

Buon Capodanno 2023, immagini divertenti e spiritose per gli auguri

Se già in pensieri per il nuovo anno sono tanti e quindi volete cominciare con una risata invece vi lasciamo qui qualche meme che potrebbe fare al caso vostro. Soprattutto dopo una serata un po’ alcolica.

Buongiorno e Buon anno nuovo, le migliori Gif per gli auguri di Capodanno

Dalle immagini statiche qui passiamo alle Gif. Il procedimento per scaricare questi brevi formati video non cambia, anche qui potete inviarle senza problemi ai vostri contatti su WhatsApp. Ormai questo formato è riconosciuto da tutti i dispositivi.