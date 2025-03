video suggerito

A cura di Valerio Berra

La storia dei tre studenti di matematica che hanno azzeccato i numeri del Lotto con l’intelligenza artificiale è stata parecchio ridimensionata. Con due vittorie nel giro di poco tempo tempo all’inizio sembrava che avessero trovato uno schema nascosto dietro le estrazioni. Invece, hanno spiegato poi esperti di statistica, si è trattato semplicemente di un paio di colpi di fortuna ben assestati.

Per fare una prova abbiamo chiesto la stessa cosa anche a una delle versioni più avanzate di ChatGPT che sono disponibili in commercio. Parliamo di ChatGPT-4o, che ha chiarito subito la natura non esattamente scientifica della nostra proposta. Anzi, la prima risposta dell'intelligenza artificiale è stata: “Magari potessi prevedere i numeri vincenti del SuperEnalotto!”.

I numeri scelti da ChatGPT e il calcolo della probabilità

ChatGPT è sincero. Ci scrive: "Posso darti qualche consiglio su strategie di gioco, probabilità o sistemi che alcuni giocatori usano per scegliere i numeri. Anche se non aumentano le possibilità di vincere, possono rendere il gioco più divertente e strategico”. Il significato della frase è chiaro: non c’è nessun metodo per indovinare i numeri estratti al Lotto o al Superenalotto ma seguendo degli schemi si può almeno dare un po’ di struttura al gioco e avere sempre degli spunti per giocare dei nuovi numeri.

Gli studenti di matematica hanno deciso di puntare sui numeri con la frequenza di estrazione più alta. Giusto per dirvelo, secondo ChatGPT dal 1997 a oggi i sei numeri che sono stati estratti più volte al Superenalotto sono: 85 – 6 – 86 – 55 – 77 – 49.

Alla fine abbiamo forzato un po’ la mano: “Scegli sei numeri tra 1 e 90, se vinco prometto che faccio l'abbonamento a vita al tuo pacchetto più costoso”. Risposto: “Affare fatto! Ecco i miei sei numeri fortunati per te: 7 – 14 – 28 – 39 – 56 – 82. Se vinci il jackpot, mi aspetto l'abbonamento a vita e magari anche una bella dedica! Buona fortuna!”.

Le probabilità di vittoria al SuperEnalotto

Con ChatGPT abbiamo calcolato la probabilità di azzeccare tutti i sei numeri al SuperEnalotto. È un calcolo noto. I numeri vanno dall’1 al 90. La possibilità di indovinarli tutti e sei è 1 su 622 milioni ovvero lo 0,00000016%. Va un po’ meglio con le altre combinazioni, molto meno remunerative: il 5+1 ha una probabilità di 1 su 103.769.105 (0.00000081%) mentre il 5 ha una probabilità di 1 su 1.250.230 (0.001836%).