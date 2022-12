Jeans originali di 165 anni trovati in un relitto: venduti all’asta per 114mila dollari La casa d’aste Holabird Americana ha battuto un paio di jeans Levi Strauss & Co di 165 anni, recuperati dal relitto della nave SS Central America affondata nel 1857 a causa di un uragano.

A cura di Andrea Centini

Credit: Holabird Americana

Un paio di jeans della celebre azienda americana Levi Strauss & Co del 1857 sono stati recuperati dal relitto di un piroscafo – una nave a vapore – affondato nel settembre di quell'anno al largo della Carolina. I pantaloni, di ben 165 anni, presentano i segni evidenti della lunghissima permanenza sul fondale dell'Oceano Atlantico, ma il valore simbolico non ne è stato minimamente intaccato: sono stati infatti battuti all'asta dalla casa Holabird Americana per l'incredibile cifra di 114mila dollari. Non c'è da stupirsi, dato che l'azienda produttrice era stata fondata solo 4 anni prima a San Francisco dall'imprenditore tedesco naturalizzato americano Levi Strauss, che si trasferì in California durante la corsa all'oro per aprire un'azienda di tessuti, come quella già gestita coi fratelli a New York.

Proprio la necessità di vestire i minatori impegnati nel recupero del prezioso metallo portò alla realizzazione dei robusti jeans in Denim da parte dell'azienda, che li brevettò “solo” nel 1873. Tuttavia produceva già da venti anni abbigliamento da lavoro, come appunto i jeans trovati nel relitto della SS Central America, la nave di 85 metri affondata da un uragano di classe 2 nel 1857. L'imbarcazione è nota come “Ship of Gold” per il carico di 13.600 chilogrammi di oro – valore attuale di circa 730 milioni di dollari – che finì sul fondale, assieme ai corpi di 425 dei suoi 578 passeggeri. Fra essi vi erano molti cercatori di oro. La nave era partita da un porto panamense il 3 settembre 1857 ed era diretta a New York; il 9 settembre si imbatté nell'uragano che distrusse gli alberi e le due ruote laterali (tipiche delle imbarcazioni dell'epoca), lasciandola alla deriva nel mare agitato. Circa 150 persone, principalmente donne e bambini, riuscirono a salvarsi salendo a bordo delle scialuppe di salvataggio. Alle 20:00 del 12 settembre la SS Central America affondò con circa 500 persone a bordo; una cinquantina vennero recuperate in acqua, altre 3 su una scialuppa di fortuna una settimana dopo il naufragio. Tutte le altre persero la vita.

Il relitto fu individuato nel 1988 grazie a un piccolo sottomarino controllato da remoto (ROV) dal gruppo di ricerca Columbus-America Discovery Group dell'Ohio. Dopo la scoperta iniziarono le missioni di recupero della preziosa merce – oltre all'oro anche gioielli, monete e altri reperti – che è finita al centro di un'aspra disputa legale tra decine di compagnie di assicurazione (che pagarono i danni alla metà dell'800) e gli scopritori della nave. Tra i numerosi oggetti recuperati figurano anche i jeans battuti all'asta Holabird Americana, i cui segni sono legati al contenitore deteriorato, un vecchio baule. Secondo le analisi si tratta di pantaloni da minatore con una patta a cinque bottoni, dotati di stile, forma e dimensioni analoghi a quelli dell'indumento che viene venduto ancora oggi dall'azienda produttrice.