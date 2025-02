video suggerito

Arriva la Luna Piena della Neve mercoledì 12 febbraio: a che ora vederla e perché si chiama così La sera di mercoledì 12 il cielo sarà impreziosito dalla Luna Piena della Neve, il plenilunio di febbraio. La fase di pienezza sarà raggiunta alle 14:53, ma in Italia il satellite naturale della Terra sorgerà verso le 17:40 (ora di Roma). Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi lo spettacolo.

A cura di Andrea Centini

Alle 14:53 di domani, mercoledì 12 febbraio 2025, si verificherà la bellissima Luna Piena della Neve. Il plenilunio, tuttavia, sarà visibile nei cieli d'Italia solo a partire dalle 17:40 circa (ora di Roma), quando il satellite naturale sorgerà sull'orizzonte orientale. Il nome, come per la stragrande maggioranza delle lune piene dell'anno, è legato alla tradizione dei nativi americani, che scandivano i propri mesi con un calendario lunare. Il plenilunio di febbraio veniva chiamato “della Neve” perché in questo mese si registra il più abbondante numero di nevicate nel Nord America. Luna Piena della Neve è solo più comune dei nomi fra quelli scelti dalle tribù: come indicato da Almanac.com, infatti, i Cree la chiamavano Luna dell'Aquila Calva o Luna dell'Aquila; per gli Ojibwe era la Luna dell'Orso; per i Tlingit la Luna dell'Orso Nero; i Dakota, cui si deve il nome Luna Piena della Neve, la chiamavano anche Luna del Procione; mentre per i Cherokee era la Luna Affamata; e per gli Algonchini la Luna della Marmotta.

Il plenilunio del 12 febbraio è solo uno dei tanti spettacoli astronomici che ci attendono da qui alla fine del mese. Il 25 febbraio, ad esempio, ci sarà una spettacolare congiunzione astrale tra Mercurio, Venere e Saturno, mentre venerdì 28 sarà il giorno del “grande allineamento planetario”, con sette pianeti contemporaneamente presenti sulla volta celeste. L'Unione Astronomica Italiana (UAI) nella rubrica “Il cielo del mese” indica che nella notte tra il 23 e il 24 febbraio potremo assistere al picco massimo dello sciame meteorico delle delta Leonidi, mentre il 25 febbraio il cielo sarà infiammato dallo sciame delle sigma Leonidi. Fino alla fine del mese, inoltre, con un piccolo telescopio potrà essere ammirata anche la cometa C/2022 E2 ALTAS nel cuore della costellazione di Cassiopea.

A che ora vedere la Luna Piena della Neve mercoledì 12 febbraio 2025

Il plenilunio, come le altre fasi lunari, non dura un giorno intero ma si verifica in un preciso istante: la Luna Piena della Neve, come indicato, si verificherà alle 14:53, quando in Italia sarà ben al di sotto dell'orizzonte. Bisognerà attendere tra le 17:30 e 17:40 circa per vederla sorgere a Roma, Milano e Napoli, mentre a Cagliari farà capolino poco prima delle 18:00 e a Bari alle 17:20. Fortunatamente, anche se il plenilunio è un momento esatto, come spiegato dalla NASA ai nostri occhi il disco lunare appare pieno per circa 3 giorni, quindi già dalla sera di martedì 11 e fino a quella di giovedì 13 il firmamento sarà impreziosito dalla Luna Piena. Mercoledì 12 il satellite naturale della Terra sarà incastonato nella costellazione del Leone per tutta la notte; tramonterà a Ovest verso le 07:45 del 13 febbraio, dopo l'alba.

Perché la Luna Piena di mercoledì 12 febbraio si chiama così

La maggior parte dei pleniluni ha un nome comune legato alla tradizione culturale dei nativi americani, che scandivano mesi e stagioni attraverso un calendario lunare, diverso dal nostro calendario gregoriano. A ciascun mese (non solo al plenilunio) veniva assegnato il nome di un evento naturale – o magari di un animale – che aveva una grande rilevanza per la vita della comunità. È per questo che le lune piene hanno spesso nomi legati alla caccia, ai raccolti o ai fenomeni meteorologici. Il Weather Service degli Stati Uniti conferma che febbraio è storicamente il mese più nevoso per il Nord America; non c'è dunque da stupirsi che il plenilunio di febbraio sia proprio la Luna Piena della Neve.

I rigori dell'inverno del resto avevano un impatto significativo sugli spostamenti e sulla sopravvivenza delle tribù di nativi americani. Nello specifico, il nome deriva dalla cultura dei Dakota (Naudowessie); come indicato da Almanac.com, il capitano dell'esercito Jonathan Carver si recò in visita presso questa tribù a metà del XVIII secolo e durante il suo soggiorno gli fu confermato il nome di Luna Piena della Neve per il plenilunio di febbraio. Altre tribù usavano nomi legati alla comparsa di determinati animali oppure alla fame e alla sofferenza, dovute alle difficoltà di procacciarsi il cibo in inverno.

Quando ci saranno le prossime lune piene: il calendario 2025

La Luna Piena della Neve è la penultima dell'inverno 2024 – 2025; la Luna Piena del Verme, il plenilunio di marzo, si verificherà infatti venerdì 14, una settimana prima dell'equinozio di primavera. Ecco l'elenco di tutti i pleniluni del 2025:

Luna Piena del Verme: 14 marzo 2025 – 07:55 (Mini Luna)

Luna Piena Rosa: 13 aprile 2025 – 02:22

Luna Piena dei Fiori: 12 maggio 2025 – 18:56

Luna Piena delle Fragole: 11 giugno 2025 – 09:44

Luna Piena del Cervo: 10 luglio 2025 – 22:37

Luna Piena dello Storione: 9 agosto 2025 – 09:55

Luna Piena del Raccolto: 7 settembre 2025 – 20:09

Luna Piena del Cacciatore: 7 ottobre 2025 – 05:47 (Superluna)

Luna Piena del Castoro: 5 novembre 2025 – 14:19 (Superluna)

Luna Piena Fredda: 5 dicembre 2025 – 00:14 (Superluna)