Arriva la Luna Piena Fredda domenica 15 dicembre: a che ora vederla e perché si chiama così Il cielo serale di domenica 15 dicembre sarà impreziosito dalla bellissima Luna Piena Fredda, l'ultimo plenilunio dell'anno. A che ora vederla e per quale motivo è stata chiamata in questo modo.

A cura di Andrea Centini

Domani, domenica 15 dicembre 2024, brillerà nel cielo la Luna Piena Fredda; sorgerà attorno alle 16:20 (ora di Roma), sebbene l'orario esatto del plenilunio è atteso molto prima, alle 10:02 del mattino, quando la compagna della Terra si troverà ancora al di sotto dell'orizzonte. Sarà l'ultima Luna Piena dell'anno. Il nome “Fredda”, come spiegato da Almanac.com, è legato alla tradizione dei nativi americani Mohawk ed è un evidente riferimento alle rigide temperature del mese di dicembre. È conosciuta anche con altri nomi, in base alle tribù che li hanno coniati.

I famosi Mohicani, ad esempio, la chiamavano Luna della Lunga Notte poiché si verifica a ridosso del solstizio d'inverno, mentre per Haida e Cherokee era la Luna di Neve. Altri nomi associati ai rigori dell'inverno sono Luna degli Alberi Gelati (Cree); Moon of the Popping Trees (Oglala); e Luna Creatrice dell'Inverno (Abenaki occidentali). Tra i vari appellativi ce n'è uno che affonda le radici nella cultura pagana europea, ovvero “Luna Piena di Yule”, legato al solstizio dell'inverno che quest'anno, in base a quanto indicato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI) nella rubrica “Il Cielo del Mese”, è atteso sabato 21 dicembre alle 10:21 ora italiana.

Tra gli altri fenomeni astronomici attesi da qui alla fine dell'anno ci sono una congiunzione astrale tra Luna e Marte, attesa per mercoledì 18 nel cuore della costellazione del Cancro e i picchi massimi di tre correnti meteoriche: Lincidi (20 dicembre), Ursidi (20 dicembre) e theta Geminidi (25 dicembre). L'ultimo evento sarà il secondo novilunio (Luna Nuova) del mese, la cosiddetta “Luna Nera” attesa il 30 dicembre alle 23:27. Vengono definite in questo modo tutte le seconde lune nuove di un mese che ne ha due e le terze di una stagione che ne ha quattro. Tecnicamente le lune nere non sono fenomeni astronomici visibili, dato che i noviluni si verificano di giorno e in congiunzione astrale col Sole.

A che ora vedere la Luna Piena Fredda domenica 15 dicembre 2024

Il plenilunio del 15 dicembre 2024 è previsto esattamente alle 10:02 del mattino, quando la Luna sarà invisibile nei cieli d'Italia poiché ancora al di sotto dell'orizzonte. La Luna Piena Fredda sorgerà a Nord Est attorno alle 16:20 ora di Roma, incastonata tra le costellazioni di Auriga, Gemelli, Orione e Toro. Sarà accompagnata anche dal gigante gassoso Giove, il più grande pianeta del Sistema solare. Alla sua destra brillerà la splendida stella Aldebaran. La NASA ci ricorda che, sebbene il plenilunio è un momento esatto delle fasi lunari, non un giorno intero, il disco lunare appare praticamente pieno ai nostri occhi per circa tre giorni (con quello dell'effettivo plenilunio al centro). Pertanto lo spettacolo astronomico è in realtà già ben visibile la sera del 14 dicembre e lo sarà anche la notte del 16. Meteo permettendo, chiaramente. La Luna Piena Fredda tramonterà attorno alle 09:00 del mattino del 15 dicembre a Nord Ovest, dopo aver impreziosito il cielo per tutta la notte.

Perché la Luna Piena di domenica 15 dicembre si chiama così

I nomi comuni delle lune piene non hanno alcuna valenza scientifica, tuttavia attribuiscono fascino allo spettacolo astronomico. In genere si tratta di nomi legati alla tradizione dei nativi americani, che scandivano le proprie stagioni con un calendario lunare e non con il nostro gregoriano. A ciascun mese lunare veniva attribuito un nome che omaggiava un evento particolarmente significativo per le comunità. Non a caso spesso si tratta di riferimenti a raccolti, fioriture, animali e fenomeni atmosferici. Per quanto concerne la Luna di dicembre e del suo plenilunio, è stato scelto il nome Luna Piena Fredda dei Mohawk, il “Popolo della pietra focaia” che viveva in villaggi lungo la costa orientale del Nord America, in quelli che sono gli attuali Stati Uniti e Canada.

Come suggerisce il nome, si tratta di un evidente riferimento al gelo che caratterizza le notti dicembrine. Per le tribù di nativi americani l'inverno era una stagione durissima e molti soccombevano per il freddo, la fame e le malattie. Non a caso le lune piene precedenti richiamano tutte eventi collegati alle scorte di cibo e alla raccolta materiale per riscaldarsi (come le pelli) per superare i rigidissimi inverni. Molte altre comunità di nativi hanno assegnato al plenilunio di dicembre un nome associato alle temperature estremamente basse.

Quando ci saranno le prossime lune piene: il calendario per il 2025

Qui di seguito l'elenco completo dei pleniluni cui assisteremo durante il prossimo anno:

• 13 gennaio 2025

• 12 febbraio 2025

• 14 marzo 2025

• 13 aprile 2025

• 12 maggio 2025

• 11 giugno 2025

• 10 luglio 2025

• 9 agosto 2025

• 7 settembre 2025

• 7 ottobre 2025

• 5 novembre 2025

• 4 dicembre 2025