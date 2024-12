video suggerito

Cos’è la Luna Nera, l’ultimo spettacolo “astronomico” del 2024: quando sarà nel cielo Alla fine di dicembre 2024 si verificherà una Luna Nera, l’ultimo evento “astronomico” dell’anno prima del passaggio al 2025. Ecco di cosa si tratta, quando e come si manifesta. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Andrea Centini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ultimo fenomeno “astronomico” del 2024 sarà una curiosa Luna Nera, un evento relativamente raro che si verifica solo in determinate circostanze. Come spiegato dall'Unione Astrofili Italiani (UAI) nella rubrica “Il Cielo del Mese”, la Luna Nera avverrà esattamente il 30 dicembre 2024 alle ore 23:27, una mezzora prima di San Silvestro, l'ultimo giorno dell'anno. Al netto del nome, lo sottolineiamo subito, il fenomeno della Luna Nera non ha nulla a che vedere con l'astronomia propriamente detta né con il colore della compagna della Terra. Bensì riflette una particolare combinazione di noviluni o lune nuove.

La storia è simile a quella della più famosa Blue Moon (Luna Blu), che di fatto non è realmente blu; vengono infatti chiamate lune blu tutte le terze lune piene di una stagione che ne ha quattro o le seconde lune piene di un mese che ne ha due. Per quanto concerne la (Black Moon), la Luna Nera, appunto, essa si verifica in tre condizioni diverse: quando ci sono due lune nuove in un mese; quando ci sono quattro lune nuove in una stagione; e quando non si verificano lune nuove nel mese di febbraio (in questo caso si verificano due noviluni a gennaio e a marzo). Le definizioni di lune blu e nere non hanno alcun tipo criterio scientifico, un po' come quelle di Superluna e Miniluna, ciò nonostante vengono spesso citate anche da astronomi e astrofisici per rendere più romantica e mediatica la lettura dei fenomeni celesti.

Cos'è una Luna Nera

Prima di dare una definizione di Luna Nera, è doveroso soffermarsi sul concetto di Luna Nuova o novilunio, questo sì rigorosamente scientifico. Partiamo dal ciclo lunare. Esso è composto da otto fasi di cui la Luna Nuova è la prima: Luna Nuova; Crescente; Primo Quarto; Gibbosa crescente; Piena (plenilunio); Gibbosa Calante; Ultimo Quarto; e Calante. Le fasi principali sono quattro: Luna Nuova, Primo Quarto, Luna Piena e Ultimo Quarto. Nella fase di Luna Nuova o novilunio il satellite naturale si trova tra il Sole e la Terra in congiunzione astrale con la stella. Ciò significa che è nel cielo di giorno nei pressi del Sole, pertanto risulta invisibile. Quando è opposta al Sole, con la Terra in mezzo, si verifica invece la Luna Piena. Il mese lunare o sinodico, conosciuto anche come lunazione, comprende tutte e otto le fasi e ha una durata media di circa 29 giorni e 12 ore (ha una durata massima e minima in corrispondenza con i solstizi d'estate e inverno). È il tempo che la Luna impiega per compiere un'intera rotazione attorno alla Terra, ovvero la durata del moto di rivoluzione.

Poiché il mese lunare a una durata di circa 29 giorni, mentre il mese del calendario gregoriano (quello che utilizziamo per scandire i nostri giorni) varia dai 28 giorni di febbraio ai 31 giorni, ne consegue che all'interno di un singolo mese possano non esservi tutte le fasi principali del ciclo lunare oppure ce ne siano cinque, come accadrà a dicembre 2024. Ciò significa che in determinati mesi possono verificarsi due lune piene o due lune nuove. È proprio in queste circostanze che entrano in gioco le definizioni di Luna Nera e Luna Blu (ma non solo).

Quando si verifica una Luna Nera

Come specificato da Almanac.com, ci sono tre condizioni diverse che determinano una Luna Nera. La prima, quella più comune e che riguarda dicembre 2024, è quella di due noviluni all'interno dello stesso mese. In questo mese la prima Luna Nuova, indica la UAI, si è verificata alle 07:21 di domenica 1 dicembre; la seconda si verificherà il 30 dicembre alle 23:27. Vengono definite lune nere tutte le seconde lune nuove di un mese che ne ha due, pertanto quella del 30 dicembre sarà una Luna Nera. La frequenza del fenomeno è di circa 29 mesi.

La seconda condizione legata alle lune nere riguarda le stagioni. Normalmente le stagioni hanno tre lune nuove e tre lune piene, ma alla luce del sopracitato divario tra calendario lunare e gregoriano, può capitare che una stagione abbia quattro fenomeni e non tre. In questo caso, la terza luna nuova di una stagione che ne ha quattro viene chiamata Luna Nera, mentre la terza Luna Piena di una stagione che ne ha quattro viene definita Luna Blu. La frequenza delle lune nere legate alle stagioni è di 33 mesi.

L'ultima condizione citata da Almanac.com, direttamente collegata alla prima, è quella del mese di febbraio. Ogni tre anni su quattro febbraio ha una durata di 28 giorni (in quello bisestile dura 29 giorni); ciò significa che la sua durata è inferiore a quello di un mese lunare completo. Ne consegue che febbraio può perdere la sua Luna Piena o la sua Luna Nuova. Quando febbraio non ha la sua Luna Nuova, gennaio e marzo ne hanno due. In questo caso le seconde lune nuove di questi due mesi vengono definite lune nere. È la condizione più rara che si verifica ogni 19 anni circa (la prossima sarà nel 2033).