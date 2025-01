video suggerito

Arriva la Luna Piena del Lupo lunedì 13 gennaio 2025: a che ora vederla e perché si chiama così Alle 23:27 di lunedì 13 gennaio il cielo sarà illuminato dalla Luna Piena del Lupo, il primo plenilunio dell'anno. Il suo nome è un omaggio dei nativi americani a questi splendidi animali, che in inverno si avvicinavano più spesso agli accampamenti e si sentivano ululare con maggiore frequenza.

A cura di Andrea Centini

La sera di domani, lunedì 13 gennaio 2025, brillerà nel cielo la Luna Piena del Lupo, il primo plenilunio dell'anno. La fase di pienezza sarà raggiunta esattamente alle 23:27, ma ai nostri occhi il disco lunare apparirà pieno già dalla sera di oggi e fino a martedì 14. Il nome del plenilunio è legato alla tradizione dei nativi americani, che dedicavano i mesi del loro calendario lunare ad animali, eventi atmosferici, raccolti, fioriture e attività importanti associate ai cicli naturali. La Luna Piena di gennaio è un omaggio ai lupi perché in questo periodo dell'anno i canidi si avvicinavano più spesso agli accampamenti, pertanto si sentivano ululare con maggiore frequenza.

Come spiegato da Almanac.com, Luna Piena del Lupo è il nome più noto del plenilunio di gennaio, tuttavia le diverse tribù di nativi americani ne hanno coniati diversi altri, la maggior parte dei quali legati ai rigori dell'inverno. Per gli Algonchini, ad esempio, il plenilunio di gennaio era la Luna Piena Gelata, mentre i Cree utilizzavano i nomi “Luna Piena Fredda” e “Luna che esplode di gelo”. Luna Dura dei Dakota era un riferimento alla crosta ghiacciata che si forma quando la neve caduta si compatta. Oltre alle dediche relative alla stagione invernale, non mancano altri riferimenti agli animali – come Luna dell'oca canadese per i Tinglit – o nomi più spirituali, come “Luna dello Spirito” degli Ojibwe.

La Luna Piena del Lupo non è l'unico spettacolo astronomico di questi giorni. Proprio il 13 gennaio la compagna della Terra sarà in congiunzione astrale con le stelle Castore e Polluce della costellazione dei Gemelli e col pianeta Marte, che il 16 gennaio raggiungerà l'opposizione (ciò significa che sarà più grande e brillante nel cielo, un fenomeno che si verifica ogni due anni). Se ciò non bastasse, proprio il 13 gennaio la cometa C/2024 G3 (ATLAS) raggiungerà il perigeo e il perielio, cioè la minima distanza dalla Terra e dal Sole, diventando visibile a occhio nudo subito dopo il tramonto. Il 21 gennaio è attesa una splendida parata di pianeti con ben sei astri allineati, un assaggio del “grande allineamento planetario” con sette protagonisti che si verificherà il 28 febbraio.

A che ora vedere la Luna Piena del Lupo lunedì 13 gennaio 2025

L'Unione Astrofili Italiani (UAI) indica nella rubrica "Il cielo del mese" che la fase di plenilunio a gennaio sarà raggiunta esattamente alle 23:27 ora italiana (le 22:27 del Tempo Coordinato Universale – UTC) di lunedì 13. Il fenomeno astronomico si verifica in un preciso istante e non dura una giornata intera, come si potrebbe immaginare. Pur essendo così effimero, la NASA sottolinea che ai nostri occhi il disco lunare appare pieno per circa tre giorni. Quindi vedremo brillare nel cielo la splendida Luna Piena del Lupo fra il 12 e il 14 gennaio.

Il 13 gennaio la compagna della Terra sorgerà a Nord Est attorno alle 16:30 (ora di Roma) e resterà nel cielo tutta la notte. Tramonterà a Ovest prima delle 09:00 di martedì 14 gennaio assieme al “Pianeta Rosso”. La Luna, come indicato, sarà in congiunzione astrale con Marte e le stelle Castore e Polluce, dunque resterà incastonata nel cuore della costellazione dei Gemelli.

Perché la Luna Piena del 13 gennaio si chiama così

Alla maggior parte dei pleniluni è associato un nome legato alla tradizione dei nativi americani, che scandivano i propri mesi attraverso un calendario lunare (e non con il nostro calendario gregoriano). A ciascun mese attribuivano il nome di animali, eventi atmosferici, raccolti, fioriture e attività (come la caccia o la pesca) che avevano un impatto significativo sulla vita delle tribù. In genere il nome più popolare era quello scelto dagli Algonchini, ancora oggi il gruppo più numeroso e dunque influente.

Per quanto concerne la Luna Piena del Lupo, il nome è legato al fatto che in questo periodo dell'anno i nativi americani udivano più spesso gli ululati di questi animali. Ritenevano erroneamente che in inverno ululassero di più; la ricerca scientifica ha infatti dimostrato che non c'è alcun legame tra il numero di ululati e la stagione invernale. Il motivo per cui ascoltavano con maggior frequenza queste vocalizzazioni è legato al fatto che i lupi si avvicinavano di più agli accampamenti, magari per recuperare gli scarti gettati dagli uomini a causa della fame o per inseguire le prede.

Quando ci saranno le prossime lune piene: il calendario 2025

Nel 2025 ci attende una Mini Luna a marzo e tre Superlune negli ultimi mesi dell'anno. Ecco l'elenco di tutti i pleniluni del nuovo anno.

Luna Piena della Neve: 12 febbraio 2025 – 14:53

Luna Piena del Verme: 14 marzo 2025 – 07:55 (Mini Luna)

Luna Piena Rosa: 13 aprile 2025 – 02:22

Luna Piena dei Fiori: 12 maggio 2025 – 18:56

Luna Piena delle Fragole: 11 giugno 2025 – 09:44

Luna Piena del Cervo: 10 luglio 2025 – 22:37

Luna Piena dello Storione: 9 agosto 2025 – 09:55

Luna Piena del Raccolto: 7 settembre 2025 – 20:09

Luna Piena del Cacciatore: 7 ottobre 2025 – 05:47 (Superluna)

Luna Piena del Castoro: 5 novembre 2025 – 14:19 (Superluna)

Luna Piena Fredda: 5 dicembre 2025 – 00:14 (Superluna)