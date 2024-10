video suggerito

Superluna Piena il 17 ottobre 2024, a che ora vederla e perché è la più grande e brillante dell'anno Il 17 ottobre il cielo sarà impreziosito dalla magnifica Superluna Piena del Cacciatore, la più ravvicinata, grande e luminosa dell'intero anno. La fase di plenilunio sarà raggiunta alle 13:26 ma in Italia dovremo attendere il tardo pomeriggio per poterla vedere. Ecco tutto quello che c'è da sapere per non perdersi lo spettacolo.

A cura di Andrea Centini

Alle 13:26 di giovedì 17 ottobre 2024 si verificherà il plenilunio del mese, la Luna Piena d'autunno nota come “Luna Piena del Cacciatore”. Per vederla dovremo comunque attendere il tardo pomeriggio (attorno alle 18:20 ora di Roma), quando sorgerà a Est. Il suo nome è strettamente legato all'equinozio d'autunno; la Luna Piena del Cacciatore è infatti sempre quella successiva alla Luna Piena del Raccolto, a sua volta la più vicina al momento che sancisce il passaggio astronomico dall'estate alla stagione autunnale (l'equinozio d'autunno 2024 si è verificato alle 14:44 di domenica 22 settembre). Ciò significa che può capitare a ottobre o a novembre. Il legame con la caccia è dovuto al fatto che in questo periodo dell'anno i nativi americani facevano abbondanti scorte di cibo in vista dell'inverno. Il plenilunio di ottobre è conosciuto anche come Luna di Sangue o Luna Sanguigna proprio per i numerosi animali che venivano abbattuti durante le sessioni di caccia autunnale, oltre che per il caratteristico colore rossastro delle foglie cadenti. Tra gli altri nomi noti coniati dai nativi americani indicati e da Almanac.com figurano Luna del Riso secco (Dakota); Luna delle Foglie cadenti ( Anishinaabe); Luna Gelata (Ojibwe); Luna di Ghiaccio (Haida) e Luna Migrante (Cree).

La Luna Piena del Cacciatore sarà anche una Superluna, ma non una qualsiasi: il 17 ottobre, infatti, splenderà nel cielo la più grande e luminosa Luna Piena delle quattro superlune previste per l'intero 2024. Il termine Superluna non ha alcun valore scientifico, tuttavia viene comunemente utilizzato anche da studiosi e appassionati di astronomia per indicare i pleniluni che si verificano a ridosso del perigeo, la distanza minima dell'orbita lunare alla Terra. In parole semplici, una Superluna è una Luna Piena più vicina al nostro pianeta, dunque più grande e luminosa, anche se le differenze con un normale plenilunio non sono così marcate per un occhio non allenato.

A che ora vedere la Superluna Piena del Cacciatore giovedì 17 ottobre 2024

Come indicato nella rubrica “Il Cielo del Mese” dell'Unione Astrofili Italiani (UAI), il plenilunio di ottobre si verificherà esattamente alle 13:26 di giovedì 17 ottobre, quando in Italia la Luna sarà ancora nascosta al di là dell'orizzonte. Per ammirare la Superluna Piena del Cacciatore dovremo dunque attendere il tardo pomeriggio, quando sorgerà nei cieli italiani. A Roma farà capolino a Est alle 18:19, a Bari arriverà un po' prima, alle 18:03, mentre a Cagliari sorgerà poco prima delle 18:40. La Luna sarà incastonata nella costellazione dei Pesci e sarà visibile per tutta la notte, fino a quando non tramonterà il giorno successivo nel cielo occidentale. A Roma sparirà dietro l'orizzonte alle 07:10 di venerdì 18 ottobre.

La Superluna piena del Cacciatore potrà essere vista anche sul sito del Virtual Telescope Project, che trasmetterà in diretta streaming a partire dalle 19:30 ora italiana. Oltre alla Luna Piena, l'astrofisico Gianluca Masi mostrerà anche la cometa C/2023 A3 (Tsuchinshan-ATLAS), soprannominata “cometa del secolo”. Del resto ci troviamo proprio nella settimana migliore per poterla osservare (meteo permettendo), subito dopo il tramonto e anche a occhio nudo. A questo link trovate tutte le indicazioni per cercare nel cielo l'astro chiomato e le impostazioni per fotografarlo con uno smartphone o con una fotocamera.

Perché la Luna Piena del 17 ottobre si chiama così

La Luna Piena del Cacciatore è associata all'equinozio d'autunno, essendo sempre quella seguente alla Luna Piena del Raccolto, che a sua volta è la più vicina al fenomeno astronomico. Il nome “del Cacciatore”, come spiegato da Almanac.com, è legato al fatto che i nativi americani – cui si devono i nomi di molti pleniluni – accumulavano scorte di cibo in vista dei rigori invernali, pertanto in autunno aumentavano le battute di caccia e il numero degli animali uccisi, come i cervi. La Luna Piena e i campi tagliati dopo aver prelevato i raccolti agevolavano la pratica anche nel cuore della notte. Le prede risultavano anche più grasse e ricche di nutrienti, considerando che anche gli animali facevano scorte di cibo per superare l'inverno.

Perché quella di giovedì 17 ottobre è una Superluna

Come specificato, il termine Superluna non ha alcun valore scientifico, ma viene usato comunemente anche dagli esperti. Per superlune si intendono tutte le lune piene che si verificano a ridosso del perigeo, la distanza minima dalla Terra dell'orbita luna (circa 357.000 chilometri). In media il satellite naturale del nostro pianeta si trova a 384.000 chilometri. La vicinanza rende il disco lunare un po' più grande e luminoso, da qui l'appellativo di Superluna. Quella del 17 ottobre sarà la più grande del 2024 poiché la più vicina in assoluto al perigeo, verificandosi a 357.500 chilometri. Nonostante la combinazione favorevole, la differenza con un normale plenilunio è comunque limitata. “La prossima ‘Superluna' apparirà circa il 7 percento più grande e un po’ più luminosa della media, ma solo un osservatore esperto potrebbe, forse, rendersene conto”, ha dichiarato il dottor Masi in un comunicato stampa. “Infatti si tratta di variazioni tutt’altro che eclatanti, che tuttavia aggiungono fascino all’evento, preziosa occasione per ammirare il nostro satellite naturale nel contesto del cielo notturno, un paesaggio sempre più trascurato e dimenticato”, ha chiosato l'astrofisico, che commenterà la diretta streaming trasmetta dal Virtual Telescope Project. L'evento sarà trasmesso da Manciano, dove si trova il cielo più buio e stellato dell'Italia peninsulare.

La Superluna Piena più ravvicinata dell'anno: quando ci saranno le prossime

La Superluna Piena del Cacciatore del 17 ottobre è la più ravvicinata delle quattro superlune del 2024. Ne resta ancora una, la Superluna Piena del Castoro attesa per venerdì 15 novembre. L'ultimo plenilunio dell'anno sarà invece la Luna Piena Fredda del 15 dicembre.