È in gravi condizioni dopo un incidente sugli sci. Una bambina di sei anni è stata trasportata di urgenza in elicottero all'ospedale Regina Margherita di Torino dopo una caduta sulle piste di Prato Nevoso, nota località sciistica in provincia di Cuneo, nei pressi di Mondovì. La dinamica dell'incidente non è ancora chiara, né è noto se la bambina si trovasse in compagnia dei genitori. A quanto si apprende la piccola ha subito nella caduta un trauma cranico e sarebbe ora in condizioni critiche. Subito dopo la caduta è scattato l'allarme e si è messa in moto la macchina dei soccorsi. La bambina è stata trasportata in codice rosso nel capoluogo piemontese da un'eliambulanza del 118 atterrata nella stazione sciistica, ed è giunta in ospedale, dove sta ricevendo le cure del personale medico.