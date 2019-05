Stavano andando ad un evento di musica tecno per festeggiare il compleanno di uno di loro due Luigi Visconti e Fausto Dal Moro, le due vittime del tragico incidente verificatosi sabato notte sull'autostrada del Sole A1 tra i caselli di Modena Sud e Modena Nord, all'altezza di Saliceta San Giuliano, in direzione Bologna. La coppia di amici ha prima registrato un video in diretta su Facebook poi, probabilmente a causa dell'eccessiva velocità e della pioggia, hanno sbandato con la loro Bmw, che è andata a schiantarsi contro il guardrail. Per loro non c'è stato nulla da fare: quando i soccorsi sono arrivati sul luogo del sinistro non hanno potuto far altro che dichiarane il decesso.

Luigi Visconti, classe 1980, era originario di Napoli ma da anni viveva a Reggio Emilia, dove lavorava come operatore socio-sanitario. Era di sua proprietà la Bmw a bordo della quale viaggiava con l'amico al momento dell'incidente. Lo scorso 16 maggio aveva compiuto 39 anni e desiderava festeggiare andando ad un rave party nella zona di Rovigo. "Stiamo andando a Rovigo, ragazzi, siamo solo ai 200… fai vedere a quanto andiamo", dice insieme all'amico nella diretta Facebook che riprende la loro folle corsa in autostrada."Va sempre a cannella, questa macchina è un mostro… non si muove. Piove… 220… ora stiamo facendo i 220″. E ancora: "C'è la strada pulita, si va…Ci fermiamo in Autogrill? No, ci sta aspettando la droga e il resto". Eppure, come riporta Il Resto del Carlino, un conoscente ha raccontato che "sul lavoro era sempre impeccabile, se aveva dei problemi li lasciava fuori da quel contesto. Poi nel fine settimana magari succedeva quello che si vede nel video". Sui social network tanti i messaggi di cordoglio per lui. "Stento a crederci che te ne sei andato così, eri una amico straordinario sempre disponibile, riposa in pace Luigi non ti dimenticherò mai", ha scritto Giuseppe su Facebook, mentre per Daniele: "Non so cosa ti abbia portato ad agire così… Purtroppo però gli errori si pagano, peccato solo abbia pagato con la vita, sarebbe potuta andare in modo diverso e forse avresti appreso un lezione".

Accanto a lui c'era Fausto Dal Moro, 36 anni e nato a Padova, ma anche lui da anni si era trasferito a Reggio dove svolgeva l'attività di parrucchiere in un negozio di Correggio gestito da cinesi. Alle spalle una vita difficile, dalla morte del padre quando era ancora un bambino al rapporto complicato con la madre, fino alle numerose difficoltà economiche che lo perseguitavano ancora. Era stato vittima anche di un altro grave incidente, che gli aveva provocato alcuni problemi alla spalla. Stava facendo la riabilitazione e sperava di ottenere dei soldi, come risarcimento, per aprire un'attività tutta sua. Ma i suoi sogni sono stati infranti per sempre sull'autostrada del Sole. Una casualità, se si considera che Fausto aveva deciso di festeggiare il compleanno di Luigi solo dopo che una sua amica aveva disdetto l'appuntamento con lui perché stava male.