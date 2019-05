Un drammatico incidente stradale in autostrada è costato la vita a due persone la notte scorsa sul tratto emiliano dell'A1 Milano-Napoli. La tragedia è avvenuta intorno all'una della notte tra sabato e domenica quando una vettura ha sbandato, colpendo anche un'altra auto prima di schiantarsi violentemente contro il guardrail. Il dramma si è consumato nel tratto autostradale tra i caselli di Modena Nord e Modena Sud, all'altezza di Saliceta San Giuliano, in direzione di Bologna. Le due vittime viaggiavano entrambe sulla stessa vettura che si è schiantata. Si tratta di due uomini di 35 e 39 anni. Per loro purtroppo sono stati inutili i soccorsi sanitari del 118, giunti tempestivamente sul posto insieme alle pattuglie della polizia stradale dopo le chiamate di emergeva degli altri automobilisti di passaggio.

L'impatto infatti è stato violentissimo tanto da distruggere la vettura e per i due a bordo non vi è stato scampo. All'arrivo delle ambulanze erano già privi di sensi e, nonostante i tentativi di rianimarli, i medici si sono dovuti arrendere e dichiararne la morte sul posto. Sul luogo dell'accaduto sono accorsi anche alcune squadre di vigili del fuoco che si sono dovuto occupati della messa in sicurezza del mezzo distrutto alimentato a gpl. Per consentire i soccorsi, i successivi rilievi e lo sgombero della carreggiata , per alcune ore sul tratto autostradale interessato la circolazione è stata bloccata con conseguenze inevitabili sul traffico che ha visto il formarsi di circa due chilometri di coda. In mattinata però il traffico è tornato regolare sulle tre corsie.

Sull'esatta dinamica dell'accaduto indagano ora gli uomini della polizia stradale di Modena Nord. Secondo una prima ricostruzione, il veicolo coinvolto, per cause ancora tutte da accertare ha iniziato a sbandare colpendo anche un'altra auto prima di schiantarsi violentemente contro il guardrail.