Dramma in un negozio in Germania. Un ragazzo di quindici anni avrebbe accoltellato una sua coetanea a Kandel, città della Renania Palatinato. L'aggressore sarebbe di origine afghana mentre la ragazza accoltellata, che è morta poco dopo in ospedale per le gravi ferite subite, era tedesca. Secondo quanto affermato dalla polizia di Landau, la brutale aggressione è avvenuta nel corso di una lite tra adolescenti all'interno di un negozio.

Il giovane aggressore è stato arrestato – Per il momento le autorità non hanno diffuso altri dettagli sull'autore dell'aggressione. L'adolescente sarebbe stato arrestato dalla polizia dopo che alcuni passanti, testimoni dell'aggressione, lo avrebbero bloccato.