Zurigo, accoltella e ferisce tre bambini vicino a un asilo: uno è in gravi condizioni Un 23enne di nazionalità cinese è stato arrestato a Zurigo con l'accusa di aver aggredito con un coltello alcuni bambini, tre sono stati feriti. Uno sarebbe in gravi condizioni. Secondo media locali, l'aggressione sarebbe avvenuta nei pressi di un asilo nido.

A cura di Eleonora Panseri

Oggi, martedì 1 ottobre, un uomo è stato arrestato a Zurigo con l'accusa di aver aggredito e colpito con un coltello alcuni bambini. Lo ha dichiarato la polizia municipale della città svizzera.

"Poco dopo mezzogiorno, la polizia municipale di Zurigo è stata allertata per un crimine violento nella Berninastrasse. Tre bambini sono stati feriti. Un sospettato è stato arrestato", ha dichiarato la polizia in un comunicato diffuso su X.

L'emergenza sembra rientrata e non ci sarebbe più alcun pericolo per la popolazione. Tutta l'area è stata transennata dalla polizia. L'aggressore sarebbe un giovane di nazionalità cinese. Il ragazzo avrebbe 23 anni.

Tre bambini di 5 anni sono stati trasportati in ospedale, uno con ferite gravi e gli altri due con ferite di media gravità, ha affermato la polizia in una nota. Non sono stati ancora fornito dettagli sul possibile movente dell'attacco.

Secondo quanto riporta il quotidiano Zueritoday, l'aggressione sarebbe avvenuta nei pressi di un asilo nido, nel quartiere di Oerlikon, nel nord di Zurigo. "Ho sentito i bambini urlare e poi è arrivata molta polizia", ​​ha detto una donna sul posto.

Secondo quanto ha riferito la polizia nel tardo pomeriggio, un dipendente dell'asilo si stava recando con i bambini all'asilo in Berninastrasse quando un uomo ha aggredito i minori con un'arma da taglio.

Il dipendente sarebbe riuscito a fermare l'aggressore con l'aiuto di un altra persona. E i due lo avrebbero trattenuto fino all'arrivo della polizia

In aggiornamento.