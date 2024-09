Wisconsin, trovati in un bosco i resti del piccolo Elijah, il bimbo di 3 anni scomparso 7 mesi fa

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Era scomparso da febbraio il piccolo Elijah, il bimbo di 3 anni trovato purtroppo morto in una fitta zona boscosa in Wisconsin. Le ricerche sono durate quasi 7 mesi, ma alla fine i resti del minore sono stati trovati da un cacciatore che si stava preparando per una battuta di caccia. L'uomo ha subito allertato la polizia di Two Rivers, che giunta sul posto ha constatato che i resti sono in realtà quelli del bimbo scomparso 7 mesi fa.

Il corpo senza vita del bambino è stato trovato in una proprietà privata a poco più di 3 miglia a Nord-ovest del luogo dal quale si era inizialmente allontanato. La zona era stata già passata al setaccio, ma le ricerche non avevano mai dato gli esiti sperati. Per accertare che i resti fossero effettivamente quelli di Elijah, sono stati svolti dei test del Dna da parte del Wisconsin Crime Lab. La famiglia è stata informata del ritrovamento poco dopo che le autorità hanno ricevuto l'ufficialità dei risultati degli esami svolti.

La scomparsa del bambino era stata denunciata il 20 febbraio dal suo babysitter Jesse Vang, un uomo con il quale la madre di Elijah aveva una relazione. Vang aveva raccontato alla polizia di essersi accorto della scomparsa del bambino dopo essersi svegliato da un pisolino. Quando si era accorto che il piccolo non era più in casa, aveva allertato i soccorsi. Secondo quanto emerso poi dalle indagini, il babysitter e la mamma del bambino si sono dichiarati non colpevoli di abbandono di minore e di altri presunti incidenti avvenuti mesi prima della scomparsa del bambino.

Nonostante le ricerche per riportare a casa il bimbo sano e salvo siano continuate fino alla fine, come riporta la CNN, agli inquirenti è apparso chiaro quasi da subito che il caso stesse sfociando in un'indagine per omicidio.

Nel corso dei mesi dopo la scomparsa del bambino, il dipartimento di polizia di Two Rivers ha offerto aggiornamenti quotidiani sulla ricerca del bimbo scomparso.