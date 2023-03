Vuole aprire il portellone dell’aereo e pugnala assistente al collo con cucchiaio rotto: paura a bordo I passeggeri in seguito hanno detto alla polizia che anche prima che il volo decollasse da Los Angeles, l’uomo aveva chiesto a un altro viaggiatore dove si trovava la maniglia della porta dell’uscita di emergenza.

A cura di Antonio Palma

Momenti di paura su un volo di linea statunitense della United Airlines partito da Los Angeles e diretto a Boston. Un passeggero a bordo prima ha tentato di aprire il portellone dell'uscita di sicurezza nel bel mezzo del volo poi, quando è stato fermato, ha preso un cucchiaio rotto e ha pugnalato al collo un assistente di volo, ferendolo prima di essere fermato dagli altri addetti e dai passeggeri.

L'episodio domenica notte tre quarti d'ora prima dell'atterraggio del volo della United Airlines a Boston quando a bordo è scoppiato il caos. Dopo essere stato fermato, l'uomo, identificato come Francisco Severo Torres, un 33enne del Massachusetts, è stato legato e trattenuto. All'arrivo l'aggressore infine è stato preso in custodia dalla polizia e arrestato.

Secondo quanto ha riferito l'ufficio del procuratore degli Stati Uniti Rachael Rollins in una nota, l'allarme è scattato quando in cabina di pilotaggio è arrivata la segnalazione che un portellone di sicurezza era stato manomesso. "Dopo l'ispezione, un assistente di volo ha scoperto che la maniglia di blocco della porta era stata spostata dalla posizione completamente chiusa verso la posizione sbloccata e che la leva di inserimento dello scorrimento di emergenza era stata spostata" spiegano gli inquirenti.

Dopo aver parlato con i passeggeri vicini, l'assistete di volo ha chiesto spiegazioni all'uomo che per risposta ha iniziato a essere aggressivo. Quindi è partita la richiesta al capitano di far atterrare l'aereo il prima possibile, poiché Torres rappresentava una minaccia per l'aereo. A questo punto il passeggero ha raggiunto l'assistente e lo ha aggredito colpendolo sul collo con un oggetto metallico appuntito, un cucchiaio con l'estremità rotta. A questo punto "I passeggeri hanno placcato Torres che è stato trattenuto a terra con l'assistenza dell'equipaggio di volo", ha dichiarato un detective della polizia di Boston.

I passeggeri in seguito hanno detto alla polizia che anche prima che il volo decollasse da Los Angeles, Torres aveva chiesto a un altro viaggiatore dove si trovava la maniglia della porta dell'uscita di emergenza. Interrogato, l'uomo ha detto di aver colpito l'assistente perché credeva volesse ucciderlo.

"Grazie alla rapida azione del nostro equipaggio e dei nostri clienti, un passeggero è stato trattenuto dopo essere diventato un problema di sicurezza sul volo United 2609 da Los Angeles a Boston", ha dichiarato la compagnia aerea in una nota assicurando che non vi sono stati feriti gravi.