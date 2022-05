Volo di linea esce di pista e prende fuoco, passeggeri feriti e in fuga dall’aereo in fiamme Un volo diretto da Chongqing a Lhasa, in Cina, è uscito di pista all’aeroporto internazionale di Chongqing provocando l’incendio dell’aereo. Si registrano diversi feriti.

A cura di Antonio Palma

Grave incidente nelle scorse ore all’aeroporto cinese di Chongqing dove un volo di linea ha preso improvvisamente fuoco dopo essere uscito di pista con oltre cento passeggeri a bordo. Secondo quanto riferisce l'agenzia cinese Xinhua, si registrano anche alcuni feriti tra i passeggeri ma non ha precisato le loro condizioni e il loro numero. L'aereo era in partenza dallo scalo della città nel sud-ovest della Cina in direzione di Lhasa, principale città del Tibet, quando, per motivi ancora accertare, ha fatto un fuori pista incendiandosi. "Un volo diretto da Chongqing a Lhasa è uscito di pista all'aeroporto internazionale di Chongqing Jiangbei, provocando l'incendio dell'aereo", ha confermato il network statale cinese Cctv.

Il velivolo coinvolto è un Airbus A319-115 della compagnia aerea Tibet Airlines che aveva a bordo 122 persone tra passeggeri ed equipaggio. In alcuni video diffusi sui social si vedono le persone in fuga sulla pista con l'aereo in fiamme e poi i vigili del fuoco che spengono l'incendio con i mezzi e una grossa nuvola di fumo nero che si alza in cielo. I feriti sarebbero oltre 40 ma dalle prime notizie sembra che nessuno sia stato colpito in maniera grave. Tutti i passeggeri e l'equipaggio sono stati "evacuati in sicurezza", ha chiarito infatti in una nota la Tibet Airlines, aggiungendo che le persone ferite, tutte in "modo lieve", sono state comunque trasportate in ospedale per le cure e gli accertamenti del caso. Il volo trasportava 113 passeggeri e 9 componenti dell'equipaggio. Secondo i media locali, a dare l'allarme sarebbe stato proprio l'equipaggio che avrebbe notato "anomalie" e "sospeso il decollo" innescando poi il fuoripista e l'incendio nella parte sinistra dell'aereo. Dai filmati diffusi si vedono che le fiamme avvolgono completamente l'ala sinistra dell'aereo colpito con i passeggeri in fuga. Sul caso le autorità locali hanno avviato immediatamente una indagine per ricostruire l'accaduto.