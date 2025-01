video suggerito

"Volevo uccidere il segretario del Tesoro USA", arrestato a Washington con un coltello e una molotov Il 24enne Ryan English è stato trovato in possesso di un coltellino e una bomba molotov. Un altro ordigno artigianale è stato trovato nella sua auto. La sua idea era quella di uccidere il il neo segretario al Tesoro USA Scott Bessent, oltre al capo del Pentagono Pete Hegseth e lo speaker della Camera Mike Johnson.

A cura di Biagio Chiariello

Un uomo è stato arrestato a Washington D.C., nella zona del Campidoglio, con l’accusa di voler uccidere lo speaker della Camera Mike Johnson, il capo del Pentagono Pete Hegseth e il segretario al Tesoro Scott Bessent. Lo riporta il New York Times.

Il 24enne Ryan English si è consegnato alla polizia nei pressi dell’ingresso del Congresso. Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato in suo possesso un coltellino e una bomba Molotov artigianale, mentre un altro ordigno è stato rinvenuto nella sua auto. È accusato di possesso illegale di armi da fuoco e trasporto di esplosivi. L’uomo ha inoltre confessato di essere partito dal Massachusetts con l’intento di uccidere Johnson, Bessent e Hegseth, che ha definito un “nazista”, come riportato in una dichiarazione presentata alla Corte distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto di Columbia.

"La sua idea era di usare delle piccole bottiglie di vodka per accendere il fuoco e poi avvolgerle in stracci imbevuti di alcol, poi gettarle ai piedi di Bessent", si legge nella dichiarazione giurata, nella quale viene precisato che English aveva anche pensato di accoltellare il neosegretario al Tesoro se si fosse "avvicinato abbastanza".

Stando a quanto ricostruito, il 24enne è partito dalla sua casa in Massachusetts nella giornata di domenica 26 gennaio per raggiungere Washington D.C., "con l’intenzione iniziale di uccidere Hegseth, che aveva definito un nazista, e Johnson", come riportato nella dichiarazione giurata. Tuttavia, "ha poi cambiato obiettivo, scegliendo di attaccare Bessent", un miliardario della Carolina del Sud, gestore del fondo speculativo Key Square Group, nominato lunedì segretario del Tesoro con un ampio sostegno bipartisan.

Se condannato, rischia una pena massima di 10 anni di reclusione per il possesso illegale di armi e fino a cinque anni per il possesso di esplosivi. Maria Jacob, avvocato d’ufficio e difensore dell'uomo, non ha risposto immediatamente a un’e-mail inviata martedì sera per una richiesta di commento.