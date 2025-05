video suggerito

Violentata l'israeliana Mia Schem: "Temevo potesse succedere a Gaza, invece è accaduto a casa mia" La giovane ha raccontato di essere stata violentata lo scorso marzo all'interno del suo appartamento, a Tel Aviv, da un noto personal trainer e influencer del mondo del fitness.

A cura di Davide Falcioni

Mia Schem, tatuatrice israeliana di 23 anni presa in ostaggio dopo l’attacco del 7 ottobre da parte di Hamas, ha rivelato pubblicamente di essere sopravvissuta a un nuovo trauma. In un’intervista esclusiva concessa all’emittente Channel 12, la giovane ha raccontato di essere stata violentata lo scorso marzo all’interno del suo appartamento, a Tel Aviv, da un noto personal trainer e influencer del mondo del fitness.

Secondo il suo racconto, l’uomo – con cui aveva avuto tre sessioni di allenamento – le avrebbe proposto un incontro per presentarle un presunto produttore cinematografico interessato a realizzare un film sulla sua storia. Dopo un primo appuntamento sfumato in hotel, l’uomo si sarebbe presentato a casa sua, chiedendo all’amica presente di uscire con la scusa della riservatezza. È lì che, secondo quanto riferito da Mia, si sarebbero consumati gli abusi: si è risvegliata nuda, con lividi e ferite sul corpo, "violata e disorientata". Un esame medico ha confermato la presenza di contusioni e segni di rapporti sessuali.

"L’ho capito subito da come mi sentivo fisicamente. Avevo un buco nero nella memoria", ha dichiarato la giovane anche al Daily Mail, tra le lacrime. "Era la mia paura più grande: essere violentata. Temevo potesse succedere a Gaza… e invece è accaduto nella mia casa, l’unico luogo in cui pensavo di poter stare al sicuro". L’identità del presunto aggressore è attualmente protetta da un ordine di silenzio stampa. L’uomo, arrestato in un primo momento, è stato rilasciato per insufficienza di prove. Le indagini rimangono aperte, ma il caso ha già acceso un acceso dibattito in Israele sul supporto psicologico destinato ai sopravvissuti a traumi estremi.

Mia Schem fu una delle prime ostaggi i cui volti divennero familiari all’opinione pubblica internazionale dopo l’attacco al Nova Music Festival, luogo di uno dei massacri più efferati del 7 ottobre. Rimasta prigioniera per 55 giorni a Gaza, fu liberata il 30 novembre 2023 in condizioni fisiche e psicologiche precarie. Da allora, combatte con crisi epilettiche dovute allo stress post-traumatico.

Dopo il suo rilascio, la giovane è diventata una voce centrale nella campagna per il ritorno degli ostaggi ancora detenuti a Gaza. Ha partecipato a conferenze, marce e trasmissioni televisive, condividendo la sua storia per sensibilizzare l’opinione pubblica. La madre, Keren Schem, ha lanciato un appello commosso alla giustizia: "Mia figlia è sopravvissuta all’inferno. Non è accettabile che sia stata ferita di nuovo. Lo Stato ha il dovere di proteggere chi ha già pagato un prezzo così alto".