"Vi bombardiamo": Israele respinge aereo diretto a Beirut. L'Iran: "Pronti a inviare truppe in Libano" L'esercito israeliano avrebbe interferito nella frequenza della torre di controllo dell'aeroporto libanese e messo in guardia contro l'atterraggio di un aereo civile iraniano diretto allo scalo, affermando che in caso contrario Israele avrebbe fatto ricorso all'"uso della forza". Intanto Teheran si dice pronto ad a inviare truppe in Libano.

A cura di Biagio Chiariello

Dopo l'uccisione del capo di Hezbollah, Hasan Nasrallah, avvenuta ieri durante gli attacchi israeliani contro il suo quartier generale a Beirut, l'Idf è intervenuto nel traffico aereo diretto all'Aeroporto Internazionale di Beirut-Rafic Hariri, il principale scalo della capitale libanese.

Un volo della compagnia iraniana Qeshm Fars Air, proveniente da Teheran e diretto in Libano o in Siria, sarebbe stato costretto a tornare indietro nello spazio aereo iracheno nelle prime ore di questa mattina. Lo riferiscono i media israeliani.

Il ministro dei trasporti libanese, Ali Hamiya, secondo i media locali, ha specificato di aver ordinato all'aereo iraniano di non atterrare all'aeroporto di Beirut e di non entrare nello spazio aereo libanese. In caso contrario, sarebbe stato bombardato, come confermato anche da Al Jazeera. Non è chiaro cosa trasportasse l'aereo.

Fonti vicine al dicastero libanese hanno riferito all'emittente MTV che l'esercito israeliano avrebbe violato la frequenza della torre di controllo dell'aeroporto di Beirut e avvertito contro l'atterraggio di un aereo civile iraniano diretto allo scalo.

Ieri sera, il portavoce dell'esercito israeliano, Daniel Hagari, ha annunciato che "gli aerei dell'aeronautica stanno ora pattugliando l'area dell'aeroporto di Beirut" per impedire eventuali trasferimenti di armi al gruppo Hezbollah. "Non permetteremo ai voli nemici con armi di atterrare all'aeroporto civile di Beirut. Questo è un aeroporto civile, per uso civile, e deve rimanere tale", ha dichiarato Hagari.

Idf: "Sganciate oltre 80 bombe su bunker Nasrallah"

Nel frattempo, l'Idf ha fatto sapere di aver sganciato oltre 80 bombe del peso di una tonnellata nell'ambito dell'operazione "Nuovo ordine" sui bunker di Nasrallah. L'attacco è stato condotto mentre i vertici di Hezbollah si trovavano nel quartier generale per coordinare attività terroristiche contro i cittadini di Israele.

Lo Squadrone 69 ("The Hammers") ha guidato l'attacco con i suoi aerei F-15I, considerati i principali bombardieri dell'esercito.

L'Iran: "Pronti a inviare truppe in Libano"

Un funzionario iraniano ha poi dichiarato alla Nbc che Teheran intende inviare al più presto truppe in Libano. L'ayatollah Mohammad Hassan Akhtari, vicepresidente dell'Iran per gli affari internazionali, ha fatto sapere che i funzionari daranno il proprio assenzo nello schieramento delle truppe in Libano e sulla parte siriana delle alture del Golan. "Possiamo inviare truppe in Libano per combattere contro Israele, proprio come abbiamo fatto nel 1981", afferma.

Akhtari è capo del Comitato per il sostegno dell'Iran al popolo palestinese, affiliato all'ufficio della presidenza iraniana.