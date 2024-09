Israele ha provato a uccidere il leader di Hezbollah Nasrallah: ordine dato da Nethanyau Israele ha lanciato un massiccio attacco aereo oggi a Beirut, in Libano, colpendo il quartier generale centrale di Hezbollah. L’obiettivo era proprio il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Distrutti almeno sei edifici. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Massiccio bombardamento aereo di Israele sul Libano oggi pomeriggio proprio mentre il Premier israeliano parlava all'Onu e avvertiva Hezbollah e i suoi alleati. Secondo diversi canali televisivi israeliani, l'obiettivo del raid era proprio il leader di Hezbollah, Hassan Nasrallah. L'attacco israeliano è scattato nel pomeriggio di oggi, venerdì 27 settembre, quando le bombe hanno preso di mira il quartier generale centrale di Hezbollah, situato sotto un edificio residenziale nel quartiere Dahiya a Beirut.

Violente esplosioni sono state udite nei quartieri Sud di Beirut, roccaforte del movimento armato sciita, e pennacchi di fumo si sono alzati in varie zone del Libano e della capitale. Secondo i media libanesi, diversi palazzi sono stati rasi al suolo nel massiccio raid aereo israeliano con diverse vittime e feriti. Stando alle prime informazioni, i jet da guerra israeliani avrebbero lanciato circa 20 missili colpendo almeno sei edifici, utilizzando anche bombe penetranti per sfondare i bunker, secondo quanto riporta l'emittente israeliani Kan.

Il portavoce dell'Idf Daniel Hagari ha confermato che uno degli obiettivi era il quartier generale centrale di Hezbollah dopo che l'esercito aveva annunciato una nuova ondata di attacchi aerei nel sud del Libano. Secondo il corrispondente di Fox News, gli israeliani credevano che Hassan Nasrallah si trovasse sul posto e avrebbero anche avvertito gli Stati Uniti poco prima del raid.

Secondo fonti locali, ancora non confermate, nel raid sarebbero stati uccisi il capo del consiglio esecutivo di Hezbollah Sayyed Hachem Safieddine e il deputato Ali Amar.

Secondo i media israeliani, Benjamin Netanyahu, avrebbe approvato l'attacco a Beirut dal suo hotel di New York dove oggi ha parlato all'Onu e quindi ha anticipato il suo ritorno in Israele organizzando la sua partenza questa sera. Alle Nazioni Unite era presente anche il primo ministro libanese Najib Mikati che ha condannato l'attacco affermando: "Questa nuova aggressione israeliana dimostra che il nemico israeliano non si preoccupa di tutti gli sforzi internazionali e chiede un cessate il fuoco".