Vernice contro Il Nobel per la Pace Dmitry Muratov: assalito da uno sconosciuto su un treno in Russia È stato lo stesso direttore del giornale d’opposizione Novaya Gazeta a denunciarlo, diffondendo 2 foto dell’accaduto. “Questo è per i nostri ragazzi”, ha urlato l’aggressore riferendosi ai soldati russi.

A cura di Biagio Chiariello

Dmitry Muratov, direttore del giornale d’opposizione russo Novaya Gazeta e premio Nobel per la Pace 2021, è stato aggredito da un ignoto a bordo del treno Mosca-Samara, che gli ha tirato addosso vernice rossa gridando "Muratov, questo è per i nostri ragazzi". Lo riferisce la stessa testata indipendente che da qualche giorno è stata costretta dal Cremlino a sospendere le pubblicazioni.

Sui profili social di Novaya Gazeta, oggi pomeriggio 7 aprile, sono state pubblicate due immagini dell’accaduto: una del giornalista e l’altra del suo posto sul vagone imbrattati di vernice rossa. “Hanno versato della pittura a olio mista con acetone nello scompartimento. Gli occhi mi bruciano terribilmente. Treno Mosca-Samara. Odore di grasso in tutta la carrozza. La partenza è già stata ritardata di 30 minuti. Proverò a lavarmi. Ha gridato: "Muratov, ecco a te per i nostri ragazzi", ha scritto lo stesso Muratov nel messaggio che accompagna la foto in cui appare coperto di vernice rossa e un'altra del suo scompartimento imbrattato.

Muratov aveva deciso di donare la medaglia simbolo del Nobel per la Pace, ricevuta nel 2021, ai rifugiati ucraini. Lo aveva reso noto la stessa testata: “Cosa possiamo fare: smettere di sparare, scambiare prigionieri, restituire i corpi dei morti, fornire corridoi umanitari e assistenza. Condividere con i rifugiati pacifici, i bambini feriti e malati che necessitano di cure urgenti, ciò che è caro e prezioso per gli altri. Novaja Gazeta ed io abbiamo deciso di donare la medaglia del Premio Nobel per la Pace 2021 al Fondo ucraino per l’aiuto ai rifugiati”.