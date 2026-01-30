Va in bagno a fine turno di lavoro e partorisce: non sapeva di essere incinta. “Avevo anche perso peso”

Amethyst Blumberg, già madre di un bambino, ha terminato il suo turno alla FedEx di Grimes, in Iowa, ed è andata in bagno. Lì ha scoperto un’ultima, inaspettata e sorprendente “consegna”…

immagine di repertorio

Mancavano pochi minuti alla fine della giornata di lavoro quando Amethyst Blumberg, alla sede FedEx (nota azienda di trasporti negli USA) di Grimes, nello stato dell'Iowa, ha avvertito un bisogno improvviso e irrefrenabile di andare in bagno. Quello che sembrava un normale turno stava per trasformarsi in un evento completamente inatteso: la giovane donna, già madre di un bambino, stava per dare alla luce il suo secondo figlio. Amethyst, infatti, non sapeva di essere incinta.

A raccontare la vicenda sono stati i media locali KCCI e KENS 5, ripresi poi da People. La donna ha spiegato che tutto è successo poco prima delle 8 del mattino. Una volta entrata in bagno, la situazione è precipitata in pochi istanti. "Non riuscivo più ad alzarmi dal water", ha raccontato. Rendendosi conto che qualcosa non andava, ha aperto la porta e ha chiesto aiuto. "Mi sono alzata e ho sentito la testa", ha aggiunto, descrivendo il momento in cui ha capito che stava partorendo.

I soccorsi del Johnston-Grimes Fire District sono arrivati sul posto in pochi minuti. Secondo quanto riferito dai paramedici, l’ambulanza è giunta alle 8:29. Quattro minuti dopo, alle 8:33, il bambino è nato sul pavimento della struttura FedEx, assistito dal personale di emergenza. In una registrazione delle comunicazioni radio si sente chiaramente un operatore annunciare: "Stiamo facendo nascere il bambino adesso".

Madre e figlio sono stati poi trasportati in ospedale per gli accertamenti. Entrambi sono stati dichiarati in buone condizioni di salute. Il neonato pesava circa 2,9 chili ed era lungo 48 centimetri.

Ripensando a quanto accaduto, la donna ha spiegato di non aver avuto alcun segnale che potesse farle sospettare una gravidanza. "Con il mio primo figlio avevo avuto tutti i sintomi classici", ha raccontato. "Questa volta, niente. Non solo non stavo ingrassando, ma stavo addirittura perdendo peso mentre lavoravo". Solo nelle fasi immediatamente precedenti al parto ha avvertito qualcosa di diverso: dolore alla schiena e la sensazione del bambino che si muoveva mentre scendeva.

Amethyst ha definito il figlio "perfetto" e ha scherzato sull’insolita circostanza della nascita, ribattezzandolo affettuosamente "il nostro bambino FedEx".

"Nel mio lavoro ne ho viste davvero tante, quindi è raro che qualcosa riesca ancora a sorprendermi", ha dichiarato Nick Pearson del Johnston-Grimes Fire District. "Questa volta, però, la cosa più importante è che la mamma e il bambino stiano bene".