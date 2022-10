Va a prendere la moglie nei campi ma non la trova, donna ingoiata da un pitone lungo 7 metri Il terribile caso arriva dall’Indonesia dove era stata avviata una campagna di ricerca della donna. “Abbiamo scoperto che la donna che stavamo cercando era nello stomaco del serpente” ha spiegato un soccorritore.

A cura di Antonio Palma

Era uscita di casa da sola avventurandosi in una vicina piantagione per raccogliere della gomma ma quando il marito è andato a cercarla più tardi ha trovato sul posto solo i suoi sandali, un coltello e un velo, intuendo che le era accaduto qualcosa di brutto. La donna di 54 anni infatti era stata letteralmente inghiottita da un pitone lungo quasi 7 metri e i suoi resti non digeriti sono stati rinvenuti mentre erano ancora nella pancia del serpente

Il terribile caso arriva dall'Indonesia e più precisamente nella provincia di Jambi, sull'isola di Sumatra, dove la polizia locale aveva avviato una campagna di ricerca della donna dopo la denuncia di scomparsa da parte dei parenti domenica sera. Abitanti del villaggio e agenti hanno inviato squadre di ricerca nella foresta e due giorni dopo la sua scomparsa si sono imbattuti in un enorme serpente che riposava in una radura e che aveva lo stomaco vistosamente ingrossato.

"Così abbiamo scoperto che la donna che stavamo cercando era nello stomaco del serpente", ha detto un soccorritore ai media locali. La gente del posto infatti è riuscita a catturare il serpente e a squartarlo trovato il cadavere della vittima , identificata come Jahrah.

"Inizialmente la vittima era andata a lavorare nella piantagione di gomma domenica mattina. Tuttavia a sera non è tornata a casa. Quindi il marito è andata a prenderla nel luogo indicato ma non è stata trovata", ha detto il capo della polizia di Betara Jambi spiegando che sul posto invece erano rimasti sandali, la giacca, il velo e il coltello della donna.

Il marito della vittima ha quindi chiesto aiuto alla comunità del villaggio e sono partite le ricerche ma senza esito. Solo il giorno dopo al mattino è stato trovato un grosso pitone che si pensava avesse mangiato la vittima. I locali lo hanno squartato e trovato effettivamente i resti della vittima. Secondo i residenti, il serpente probabilmente ha morso Jahrah e poi l'ha soffocata avvolgendosi intorno a lei prima di ingoiarla.

Il caso è raro ma non unico in Indonesia dove anche nel 2018 una donna che era andata a controllare il suo orto sull'isola di Sulawesi, nell'Indonesia centrale, è stata uccisa e inghiottita da un pitone. Lo stesso capo del villaggio in cui è avvenuta la nuova tragedia ha affermato che la gente del posto ha paura perché sospetta che altri serpenti, ugualmente grandi, vivano nella foresta circostante e che due capre sono state uccise di recente da un serpente.