video suggerito

Chi era Filippo Landini, il geologo morto dopo una caduta di 30 metri sotto gli occhi della moglie Il geologo fiorentino di 62 anni Filippo Landini è caduto per oltre 30 metri durante un’escursione sulle Alpi Apuane con la moglie: padre di un 24enne, l’uomo era molto apprezzato per la sua serietà e disponibilità. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Dario Famà

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Filippo Landini, geologo di 62 anni originario di Firenze, morto durante un’escursione sulle Alpi Apuane

Il geologo fiorentino Filippo Landini, 62 anni residente a Oltrarno, è morto dopo esser caduto dal monte Grondilice, nelle Alpi Apuane. L'incidente è avvenuto davanti agli occhi increduli della moglie, con cui l'uomo stava percorrendo il sentiero 186, che va da Minucciano a Foce del Cardeto.

Il fatto si è verificato intorno alle 13:30 di ieri, quando Landini è scivolato, precipitando per oltre 30 metri. La donna ha immediatamente chiamato i soccorsi.

Arrivati con l'elisoccorso Pegaso 3, gli operatori sanitari si sono calati sul posto. Intanto, una squadra il Soccorso Alpino e Speleologico di Lucca ha percorso il tragitto a piedi per operare ulteriori accertamenti, mentre un'altra ha accompagnato la moglie al Rifugio Donegani a Orto di Donna.

Purtroppo non c'è stato nulla da fare: la caduta si è rivelata fatale e i soccorritori non hanno potuto fare altro che dichiarare il decesso dell'uomo. Non è ancora chiara la dinamica dei fatti: compito delle forze dell'ordine sarà chiarire ogni aspetto della vicenda, valutando eventuali responsabilità del caso.

Landini era padre di un ragazzo di 24 anni e geologo: aveva lavorato all'azienda pratese Consiag fino al 2003, anno in cui aveva trovato un impiego presso il gruppo Ingegnerie Toscane. Conosciuto per essere un professionista dedito al lavoro, il presidente di Publiacqua e di Ingegnerie Toscane Nicola Perini ha esternato il suo dispiacere per la sua scomparsa: "Voglio esprimere la mia vicinanza alla famiglia Landini e le condoglianze a nome di Publiacqua e Ingegnerie Toscane. Filippo era un grande appassionato del suo lavoro, si è dimostrato in ogni situazione una persona di grande valore umano e professionale ed era stimato da tutti per la sua serietà e disponibilità".

Da vero amante della geologia, Landini aveva anche una passione per la montagna, per questo spesso andava in compagnia della moglie a fare escursioni nel fine settimana. L'uomo era stato anche uno dei soci fondatori del Birrificio Oltrarno, che, in un post Facebook, ha espresso il suo cordoglio per la morte del 62enne: "Profondamente addolorati, ci stringiamo alla famiglia e agli amici del nostro Socio Fondatore Filippo Landini, venuto a mancare troppo presto".