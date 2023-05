Va a pesca e scompare, i suoi resti trovati dopo due giorni nello stomaco di un coccodrillo Kevin Darmody era scomparso sabato 29 aprile durante una giornata di pesca a nord del Queensland. Due giorni dopo la macabra scoperta dei ranger nello stomaco di un coccodrillo di 4 metri.

A cura di Teresa Fallavollita

Era uscito per una giornata di pesca con gli amici al Lakefield National Park, Kevin Darmody, 65 anni, quando è improvvisamente scomparso nel nulla. Dopo due giorni di ricerche, il tragico epilogo: i suoi resti sono stati ritrovati all’interno di un coccodrillo.

Il drammatico incidente è avvenuto sabato 29 aprile, nelle aree remote a nord del Queensland, stato dell’Australia nord-orientale, in una zona notoriamente popolata da coccodrilli. Darmody, proprietario di un pub, era un esperto pescatore e conosceva molto bene l’ambiente e i pericoli circostanti.

Nessuno ha visto direttamente l’attacco, anche se alcuni testimoni hanno dichiarato di aver sentito forti urla, immediatamente seguite dal rumore di un tonfo in acqua. "Sono corso giù… ma non c'era traccia di lui, solo le sue infradito sulla riva e nient’altro”, racconta scosso l’amico John Peiti al Cape York Weekly.

Dopo due giorni di ricerche nell’area, i ranger hanno abbattuto due coccodrilli – della lunghezza di 4.1 e 2.8 metri – a meno di due chilometri dal luogo in cui Darmody era stato visto per l’ultima volta. All’interno di uno dei due grandi esemplari, la macabra scoperta: nello stomaco erano infatti presenti resti umani, plausibilmente dell’uomo scomparso. Nei prossimi giorni verranno svolti gli esami per avere la conferma definitiva. Secondo le autorità, entrambi gli esemplari sarebbero stati coinvolti nell’attacco.

Quella del Queensland settentrionale è una zona conosciuta per l’elevato numero di coccodrilli presenti, proliferati in maniera esponenziale in seguito all’introduzione del divieto di caccia, nel 1974. Negli ultimi 50 anni, gli esemplari sono passati dall’esiguo numero di 5,000 agli oltre 30,000 attuali, con una media di quasi 2 coccodrilli per ogni chilometro di riva.

Nonostante queste cifre così elevate, però, l’attacco di sabato rappresenta un’eccezione nel nord dello stato: non si segnalano infatti numerose aggressioni nella storia del Queensland – quello di Darmody è “solo” il tredicesimo attacco fatale nell’area, dal 1985.