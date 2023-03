Usa, un tornado si abbatte sul Mississippi: almeno 23 morti e diversi dispersi L’Agenzia per le emergenze ha messo in allerta trenta milioni di persone per possibili allagamenti e vento, mentre decine di persone sono rimaste ferite ed almeno quattro risultano disperse.

A cura di Biagio Chiariello

Sono almeno 23 le vittime del tornado che si è abbattuto nella notte sullo Stato USA del Mississippi strappando i tetti dalle case, devastando intere cittadine e provocando blackout per migliaia di persone. Si contano anche quattro diversi, oltre a numerosi feriti. Trenta milioni di americani sono in allerta per possibili allagamenti e vento.

L'area colpita, secondo le informazioni dell'Agenzia per le emergenze, è vasta 160 chilometri. Al momento sono ancora in corso le operazioni di ricerca e salvataggio, in particolare in due città: Silver City e Rolling Fork. "Sfortunatamente il bilancio delle vittime non potrà che aumentare" ha fatto sapere l'Agenzia per le emergenze dello Stato. Almeno 13 morti si contano a circa 100 chilometri a nord-ovest di Jackson nella Sharkey County, dove si trova Rolling Fork, secondo il coroner della contea.

Cornel Knight era a casa di un parente nella cittadina, situato nella parte ovest dello Stato quando il tornado ha colpito e tutte le finestre della casa si sono rotte: "Il cielo era scuro, rischiarato solo da lampi e tuoni incredibili". Brandy Showah è sotto choc: "Non ho mai visto niente di simile… Questa era una piccola città fantastica, e ora non c'è più", ha detto alla Cnn.

Leggi anche Un mese fa il terremoto in Turchia e Siria: si scava ancora alla ricerca di migliaia di dispersi

Alcuni video diffusi sui social mostrano alberi e case abbattute, elettrodomestici e mobili trascinati dall’acqua fuori dalle abitazioni.

Ci sono state almeno 11 segnalazioni di tornado in Mississippi e Alabama nelle ultime 24 ore, secondo il Centro per la previsione delle tempeste. Non è ancora chiaro se il disastro sia stato causato da uno solo o da più tornado.

Il governatore del Mississippi, Tate Reeves, ha fatto sapere che le squadre di ricerca e soccorso stavano fornendo supporto medico alle persone colpite. "Abbiamo bisogno della protezione e della preghiera di Dio stanotte. Guardate i bollettini meteorologici e state attenti per tutta la notte cittadini Mississippi".