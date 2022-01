Usa, trovato morto in casa: era circondato da 125 serpenti, tra cui cobra e mamba neri David Riston, 49 anni, viveva a Pomfret, nel Maryland, insieme a 125 rettili, tra cui serpenti a sonagli, cobra sputatori, mamba neri – i serpenti più velenosi in Africa.

A cura di Biagio Chiariello

Un 49enne dello Stato USA del Maryland è stato trovato morto all'interno della sua casa. La polizia ha scoperto che aveva 125 serpenti, inclusi cobra e mamba neri altamente velenosi oltre che illegali, in gabbie disseminate per tutta l'abitazione. Il corpo di David Riston è stato scoperto nella sua casa di Pomfret nella serata di mercoledì 19 gennaio. La causa del decesso non è ancora stata stabilita, ma gli investigatori ipotizzano che uno dei serpenti possa aver ucciso il 49enne. Secondo quanto riporta l'Independent, l'uomo teneva i rettili in terrai su scaffali di metallo.

Gli ufficiali dello sceriffo della contea di Charles sono arrivati in una casa di Rafael Drive a Pomfret intorno alle 18:00 mercoledì sera dopo aver ricevuto una chiamata ai servizi di emergenza da parte un vicino, che afferma di essere andato a controllare il proprietario della casa, che non vedeva dal giorno prima, e di essersi accorto da una finestra che giaceva privo di sensi sul pavimento. Riston è stato trasportato all'ufficio del capo medico legale a Baltimora per un'autopsia.

L'uomo, che secondo quanto riferito viveva da solo, aveva un permesso valido che gli permetteva di tenere serpenti e rettili, ma secondo la legge del Maryland è illegale possedere serpenti velenosi. Jennifer Harris, portavoce di Charles County Animal Control, ha detto alla stazione locale WRC-TV che le razze includevano serpenti a sonagli, cobra sputatori, mamba neri – i serpenti più velenosi in Africa – e un pitone birmano lungo oltre 4 metri. . Tutti i rettili erano ben curati dal loro proprietario. Il capo dell'Ufficio per il Controllo degli Animali della Contea di Charles, Ed Tucker, ha affermato che questa è !la più grande collezione privata di serpenti che abbia mai visto nei miei 30 anni di carriera".