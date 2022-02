Usa, sparatoria in una scuola a Buffalo: due feriti tra cui uno studente Sparatoria in una scuola superiore di Buffalo, la McKinley High School: due persone sono rimaste ferite, tra cui uno studente.

A cura di Annalisa Cangemi

AGGIORNAMENTO: Una sparatoria si è appena verificata in una scuola a Buffalo, nello stato di New York. La polizia ha riferito che due persone, tra cui uno studente, sono rimaste coinvolte, ferite da colpi di arma da fuoco alla McKinley High School, che si trova in Elmwood Avenue. Gli investigatori hanno detto che la sparatoria è avvenuta intorno alle 15, ore locali, dopo che due gruppi di persone avrebbero avuto una rissa nel cortile della scuola.

A quel punto almeno una persona avrebbe aperto il fuoco, secondo le autorità. Non è chiaro se i colpi siano partiti all'interno o all'esterno dell'edificio. Un portavoce del Distretto scolastico di Buffalo ha detto a 7 News di non poter ancora fornire il quadro completo: "In questo momento stiamo raccogliendo tutti i dati. Risponderò di conseguenza una volta che avremo i dati completi".

Lo studente ferito, secondo quanto dicono le autorità, è stato colpito da diversi proiettili. Secondo quanto riportato dalla Polizia, il ragazzo, che frequenta l'istituto, è stato portato al Oishei Children's Hospital, ma non si conoscono le sue condizioni di salute. A quanto si apprende anche una guardia di sicurezza sarebbe stata colpita a una gamba e sarebbe stata portata all'Erie County Medical Center.

Sono momenti molto concitati. "Ho parlato con due coppie di genitori che aspettano i loro figli che sono all'interno della scuola – ha scritto si Twitter il giornalista Jeff Russo – Entrambi dicono che i loro figli stanno bene. Uno mi ha detto che sua figlia dell'undicesimo anno è con un gruppo di studenti rannicchiati nella mensa in attesa di ulteriori istruzioni". Per via della sparatoria le lezioni serali al Buffalo State College sono state cancellate.

Gli esecutori sono ancora in libertà, ma la scuola e l'area locale continuano a essere in isolamento e non ci sono informazioni circa eventuali sospetti in custodia.