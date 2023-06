Usa, sparatoria in un parcheggio in Illinois: 1 morto e almeno 20 feriti durante una festa Sparatoria negli Stati Uniti: una persona è morta e altre 20 sono rimaste ferite dopo che è stato aperto il fuoco nel parcheggio di un supermercato vicino Chicago mentre erano in corso le celebrazioni di Juneteenth, la nuova festività nazionale che ricorda la fine della schiavitù.

A cura di Ida Artiaco

Ennesima sparatoria negli Stati Uniti: il bilancio dell'ultimo episodio, verificatosi nelle scorse ore nel parcheggio di un centro commerciale vicino alla Route 83 a Willowbrook, in llinois, a pochi passi da Chicago, è di un morto e almeno 20 feriti, alcuni dei quali sono stati trasferiti d'urgenza in ospedale.

L'autore e il motivo del gesto non sono ancora noti. La sparatoria è avvenuta durante le celebrazioni di Juneteenth, la nuova festività nazionale che ricorda la fine della schiavitù in Usa e che viene utilizzata spesso anche per celebrare la cultura afroamericana.

La tragedia si è consumata poco dopo la mezzanotte (ora locale), con i testimoni che affermano di aver sentito dai 20 ai 30 colpi di arma da fuoco esplosi tra la folla, composta per la maggior parte da giovani, che si erano ritrovati per festeggiare la Juneteenth. La polizia è al lavoro per ricostruire la dinamica della sparatoria e per capire il tipo di arma che è stata utilizzata.

Dieci feriti sono stati trasportati in quattro ospedali con ferite che andavano da abrasione a quelle più serie da arma da fuoco. Due persone sarebbero in condizioni critiche, ha detto Joe Ostrander, capo del Tri-State Fire Protection District.

L'episodio in Illinois è ora una delle 310 sparatorie di massa avvenute negli Stati Uniti quest'anno, secondo il Gun Violence Archive. Sono nell'ultimo mese si ricordino le sparatorie durante la cerimonia di laurea in Virginia, la celebrazione del campionato NBA in Colorado e la festa di compleanno in California.