USA, ritirate 83.000 casse di ‘sottilette’: confezionate male, si rischio il soffocamento Le fettine di formaggio fuso Kraft Singles American sono state confezionate da un macchinario difettoso. Il ritiro riguarda comunque il solo mercato americano.

A cura di Biagio Chiariello

Il gigante alimentare Kraft Heinz ha annunciato che richiamerà più di 83.000 casse di fettine di formaggio fuso Kraft Singles American confezionate singolarmente a causa di un potenziale rischio di soffocamento. Martedì 19 settembre l'azienda ha affermato che il "ritiro volontario" è avvenuto dopo aver scoperto che "una delle macchine confezionatrici" non evitava "che sottili strisce di pellicola rimanessero sulle ‘sottilette' dopo che l'involucro veniva rimosso.

Se la pellicola si attacca alla fetta e non viene rimossa, potrebbe risultare spiacevole e potenzialmente causare rischio di conati di vomito o soffocamento", ha ammesso la Kraft.

Il richiamo si applica ai prodotti a base di formaggio preparato pastorizzato americano Kraft Singles da 450 grammi con una data di scadenza compresa tra il 10 gennaio 2024 e il 27 gennaio 2024, nonché alle confezioni multiple da 1,3 kg di formaggio preparato pastorizzato americano Kraft Singles con una data di scadenza compresa tra il 9 gennaio 2024 e il 13 gennaio 2024.

L'azienda ha affermato di aver scoperto il problema dopo aver ricevuto diverse lamentele da parte dei clienti per aver trovato la plastica attaccata a una fetta, con almeno sei persone che avrebbero lamentato "soffocamento e conati di vomito" dopo aver consumato le fettine di formaggio in questione.

Secondo Kraft non ci sono segnalazioni di "feriti o problemi di salute gravi". L'azienda ha poi affermato di aver riparato il macchinario in questione e di aver ispezionato tutte le altre attrezzature di lavorazione.

Tutti i clienti che hanno acquistato un articolo richiamato possono restituirlo al negozio in cui è stato acquistato per un cambio o un rimborso, ha assicurato Kraft.

Va evidenziato che il ritiro in questione riguarda solo il mercato USA. Oggi, peraltro, il logo Kraft è scomparso sulle sottilette che troviamo anche nei supermercati italiani, dal momento che la Kraft Foods, in Europa, ha cambiato il nome in Mondelēz International.