Usa, ragazza vede uomo picchiare la fidanzata ed estrae la pistola, disarmata e uccisa: “Voleva solo aiutare”

La 33enne si è imbattuta per caso in una coppia che stava litigando furiosamente in strada a Philadelphia ed è intervenuta. Quando ha estratto l’arma, però, è stata disarmata dall’uomo e uccisa con la stessa pistola.

"Voleva solo aiutare una persona in difficoltà" così la madre di Ada Jardine, 33enne statunitense, ha descritto l'azione della figlia che di fronte a un uomo picchiava la fidanzata in strada ha deciso di intervenire estraendo una pistola che teneva con sé ma è stata disarmata e uccisa con la stessa arma. Il Terribile episodio tra le strade di Philadelphia, nello stato della Pennsylvania, venerdì scorso.

Secondo quanto ricostruito dalla polizia locale, la donna si trovava in zona per presentare alcune candidature perché in cerca di lavoro quando si è imbattuta per caso in una coppia che stava litigando furiosamente sul marciapiede. Quando ha visto che l'uomo impugnava un cacciavite minacciando la donna, la 33enne ha deciso di intervenire.

La donna si è scagliata contro l'uomo urlandogli di smetterla, poi ha estratto dalla borsetta una pistola che aveva portato con sé ma che deteneva in maniera illegale. L'uomo, già con diversi precedenti penali per violenza, non si è intimidito e quando la donna gli ha puntato contro l'arma lui l'ha aggredita e disarmata. Ada Jardine è finita così a terra dove è stata raggiunta ma diversi colpi di arma da fuoco letali.

Leggi anche Lei vuole leggere i suoi messaggi sul telefono ma lui si rifiuta: 20enne brasiliana uccide a coltellate il fidanzato

La vittima degli spari è stata raggiunta da almeno due colpi che si sono rivelati fatali. La terribile scena ripresa anche in un video delle camere di sorveglianza della zona. Nel filmato si vede l'uomo che impugna una pistola sopra la trentatreenne già a terra distesa mentre la fidanzata cerca di trascinarlo via. Lui però la spinge via e fa partire prima un colpo e poi un secondo la distanza ravvicinata.

L'uomo, il 45 enne John Kelly, è stato arrestato dalla polizia e incriminato per omicidio. Secondo diversi testimoni, sarebbe noto per episodi di violenza avvenuti allo stesso incrocio dove si è consumato l'omicidio. Dolore incredulità invece per parenti amici della trentatreenne. "Stava solo aiutando qualcuno", ha detto la madre, aggiungendo: "Probabilmente stava solo cercando di dire a quell'uomo di lasciare in pace la fidanzata".