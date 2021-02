Tragedia sfiorata a Denver, in Colorado, quando il motore di un Boeing 777 è esploso in volo improvvisamente facendo piombare a terra numerosi pezzi metallici finiti tra le case di un’area residenziale di una cittadina dello stato del Colorado, sobborgo di Denver, negli Stati Uniti. L’incidente è avvenuto sabato sera e ha coinvolto un velivolo della compagnia aerea Uniteed Airlines che era da poco partito proprio dallo scalo aeroportuale di Denver con destinazione Honolulu. Lo scoppio del motore destro del velivolo poco dopo il decollo. I passeggeri del volo 328 della United hanno riferito di una “grossa esplosione”. Come si vede in alcuni video registrata coi cellulari dagli stessi passeggeri a bordo, il motore di destra ha preso fuoco andando in fumo e perdendo tutto l’involucro esterno.

L’aereo, dopo il messaggio di avaria alla torre di controllo, ha virato e cambiato rotta ritornando indietro allo scalo di Denver per un atterraggio di emergenza che fortunatamente è avvenuto senza ulteriori problemi. Nessuno dei 231 passeggeri a bordo è rimasto ferito o contuso così come nessuno dei 10 membri dell'equipaggio è risultato coinvolto. Poteva andare peggio a chi era a terra che ha visto cadere dal cielo e atterrare nel suo giardino a pochi metri dall’ingresso di casa enormi pezzo di motore che si erano staccati dall’aereo. Ma un pezzo è finito anche sul tetto di una casa danneggiandola.

La maggior parte dei pezzi del Boeing 777 sono finiti tra le case di Broomfield, sobborgo residenziale a nord di Denver. La polizia della cittadina ha pubblicato anche le foto di alcuni dei detriti tra cui quello che sembra l'involucro esterno di un motore finito nel giardino di una casa. Le autorità locali hanno avvertito i residenti di non toccare o spostare i detriti dell'aereo che devono essere esaminati nell’ambito dell’indagine avviata dalla Faa, l’ente dell’aviazione civile statunitense, e il National Transportation Safety Board.