Il mistero del volo Air India precipitato, un motore installato a marzo: "Era completamente nuovo" "Il motore destro del Boeing 787-8 Dreamliner caduto era nuovo, installato nel marzo 2025. Il motore sinistro era stato revisionato l'ultima volta nel 2023" ha affermato il Ceo di Air India mettendo in guardia dal trarre conclusioni affrettate sui motivi del disastro aereo.

A cura di Antonio Palma

In attesa dei dati ufficiali delle scatole nere del volo Air India precipitato ad Ahmedabad, sono tante le ipotesi sui motivi del disastro aereo costato la vita ad almeno 270 persone, la maggior parte delle quali passeggeri. Tra le teorie maggiormente emerse, quelle che parlano di un possibile malfunzionamento dei motori del Boeing 787-8 Dreamliner ma ora la stessa compagnia aerea precisa che uno di questi era perfettamente nuovo perché installato appena nel marzo scorso.

In un'intervista rilasciata a un canale di notizie indiano, il Ceo di Air India, Natarajan Chandrasekaran, ha affermato che entrambi i motori dell'aereo erano perfettamente revisionati e uno addirittura nuovissimo. "Il motore destro era nuovo, installato nel marzo 2025. Il motore sinistro era stato revisionato l'ultima volta nel 2023 e il prossimo controllo di manutenzione era previsto per dicembre 2025″, ha dichiarato l'amministratore delegato al canale Times Now.

"Ci sono molte speculazioni e teorie. Ma io so che questo particolare aereo, questa velivolo specifico, AI171, ha una storia pulita", ha detto Chandrasekaran, mettendo in guardia dal trarre conclusioni affrettate. "Tutti gli esperti mi hanno detto che la scatola nera e i registratori racconteranno sicuramente la storia. Quindi, non ci resta che aspettare", ha aggiunto.

Come ha sottolineato alla bbc l'ex investigatore dell'Aircraft Accident Investigation Bureau indiano, Kishore Chinta, in realtà l'età del motore non ha alcuna influenza sulla sua buona condizione. "L'età del motore non ha alcuna influenza sulle sue condizioni, soprattutto per i motori Genx-1B", ha affermato Chinta. In pratica che un motore sia nuovo non significa necessariamente che sia in buone condizioni.

Dopo l'incidente aereo mortale, l'autorità di regolamentazione dell'aviazione indiana aveva ordinato ulteriori controlli di sicurezza sulla flotta Boeing 787 di Air India come "misura preventiva" e la compagnia aerea ha affermato che sono state completate le ispezioni su 26 dei suoi 33 aerei Boeing 787-8 e 787-9, e tutti sono stati "autorizzati al servizio".

Air India ha affermato che si prevede che i restanti velivoli saranno esaminati nei prossimi giorni, aggiungendo che anche la flotta di Boeing 777 della compagnia aerea sarà "sottoposta a controlli di sicurezza rafforzati". "Le limitazioni rappresentano una misura dolorosa da adottare, ma sono necessarie a seguito di un evento devastante che stiamo ancora elaborando e di una combinazione insolita di eventi esterni", ha affermato Air india.